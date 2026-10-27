La banca restringe la oferta de crédito en tercer trimestre y prevé "endurecer" las concesiones de hipotecas

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MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La banca restringió la oferta de crédito en el tercer trimestre de 2026, al tiempo que mantuvo estable los criterios de concesión, tanto en la financiación a empresas como en préstamos a hogares para la adquisición de vivienda, pero la endureció en el consumo y otros fines, según se desprende de la Encuesta de Préstamos Bancarios (EFB), elaborada por Banco de España de forma trimestral y publicada este martes.

En este sentido, la autoridad monetaria nacional ha explicado que la evolución fue más favorable de lo que las entidades esperaban hace tres meses en los préstamos a hogares para la adquisición de vivienda. En cambio, en los otros dos segmentos los resultados coincidieron con sus previsiones.

Al mismo tiempo, el estudio atestigua que el porcentaje de entidades en las que habrían crecido las solicitudes rechazadas aumentó ligeramente en los créditos para consumo y otros fines, mientras que apenas varió en las otras dos modalidades.

Respecto a las condiciones generales de los nuevos créditos, la encuesta demuestra que estas se endurecieron tanto en empresas como en hogares. "Este endurecimiento se habría materializado, en las tres modalidades, en aumento de los tipos de interés, que fue consecuencia de que los bancos trasladaron el incremento de sus costes de financiación, sin que ello afectara a los márgenes", argumenta el informe.

Al mismo tiempo, las entidades financieras han detallado que la evolución de los indicadores de calidad crediticia habría propiciado un "ligero endurecimiento" de los criterios de concesión del crédito a hogares para consumo y otros fines durante el tercer trimestre, debido a un aumento de los riesgos percibidos.

Por parte de la demanda, entre julio y septiembre se registraron caídas en los tres segmentos. La caída fue moderada en la financiación a empresas, y en los préstamos a hogares para consumo y otros fines, mientras que en los destinados a familias para la adquisición de vivienda el descenso fue "más intenso".

En el caso de la financiación a empresas, la disminución afectó solo a a las pymes, ya que la demanda de las grandes empresas registró un ligero aumento, en tanto que por plazos, la caída se concentró en los préstamos a largo plazo.

Según los bancos encuestados, el nivel más elevado de los tipos de interés sería el principal factor que habría motivado el descenso de la demanda de préstamos en los tres segmentos. Además, en el caso del crédito para adquisición de vivienda, también se habría destacado que "las peores perspectivas de este mercado" serían un factor relevante para explicar la disminución de solicitudes.

Para el último trimestre del año, las entidades financieras encuestadas prevén "endurecer moderadamente" los criterios para conceder préstamos a los hogares, mientras que en la financiación concedida a empresas se mantendría "sin variaciones". Respecto a la demanda, las entidades anticipan nuevas caídas en los tres segmentos.

El Banco de España ha vuelto a incluir una pregunta, de carácter voluntario, en este caso sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la situación financiera de las entidades y en su política crediticia. A este respecto, la encuesta sostiene que, según las respuestas, la IA "apenas ha influido" en la demanda de crédito o en la concesión.

De este modo, las entidades solo señalaron alguna financiación concedida para construir centros de datos, así como un mayor seguimiento de los posibles efectos negativos que la adopción de esta tecnología podría tener en determinados sectores.