El banco brasileño Bradesco gana 868,2 millones de euros en el primer trimestre, un 13,3% menos

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MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El banco brasileño Bradesco obtuvo un beneficio neto después de atípicos de 5.030 millones de reales (868,2 millones de euros) durante el primer trimestre de 2026, lo que supone un retroceso del 13,3% frente a lo contabilizado en el mismo periodo del año anterior.

No obstante, de obviarse el impacto derivado del Programa de Transacción Integral (PTI), las ganancias habrían aumentado un 16,1%, hasta los 6.811 millones de reales (1.176 millones de euros).

Los ingresos ascendieron a 36.808 millones de reales (6.353 millones de euros), un 13,9% más. Del total, los intereses netos aportaron 20.051 millones de reales (3.461 millones de euros), un 16,4% más, las comisiones 10.373 millones de reales (1.790 millones de euros), un 6,2% más, y los seguros, planes de pensiones y bonos 6.384 millones de reales (1.102 millones de euros), un 20,4% más.

Por otro lado, los gastos operativos se situaron en los 16.178 millones de reales (2.792 millones de euros), un 7,8% más, al tiempo que se anotaron unos cargos por obligaciones tributarias de 2.369 millones de reales (408,9 millones de euros), un 9,4% más.

Bradesco ha informado de que su cartera de créditos se elevó en un 8,4%, hasta los 1,090 billones de reales (188.116 millones de euros), con 615.907 millones de reales (106.306 millones de euros) en manos de compañías y 473.989 millones de reales (81.811 millones de euros) contraídos por personas físicas.

"Nuestra propensión al riesgo sigue siendo moderada, con una tendencia hacia una postura más conservadora, ya que observamos los indicadores de morosidad del mercado y detectamos cierto deterioro, especialmente en el sector agroindustrial y en algunas otras líneas de negocio", ha afirmado la entidad en sus resultados.

En cuanto a previsiones para 2026, se anticipa que el valor de la cartera crecerá entre un 8,5% y un 10,5% y que los intereses netos de provisiones estén entre los 42.000 y 48.000 millones de reales (7.249 y 8.285 millones de euros).