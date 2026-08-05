El banco central de Argentina renueva por cinco años su acuerdo de 'swap' de divisas con China

Archivo - Billetes de 100 yuanes chinos. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha anunciado este miércoles la renovación por cinco años del acuerdo bilateral de 'swap' de divisas que mantiene con el Banco de la República Popular de China (PBOC) por 130.000 millones de yuanes (16.662 millones de euros).

El pacto se ha prorrogado un lustro a diferencia de en otras ocasiones, cuando se hizo por tres años. El BCRA ha indicado que este cambio brindará "una mayor previsibilidad sobre la continuidad de esta herramienta".

Así, la activación de 35.000 millones de yuanes (4.486 millones de euros) iniciada a principios de 2023 seguirá vigente para respaldar la estabilidad financiera de Argentina y dar soporte al comercio y la inversión entre ambos países.

"La renovación de estos acuerdos afianza la estrecha cooperación entre ambas instituciones y la excelente relación que han mantenido en los 17 años transcurridos desde el primer acuerdo firmado en 2009", ha expresado en un comunicado el BCRA, cuyo presidente, Santiago Bausili, ya avanzó en mayo que la ampliación era segura.