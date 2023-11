El Banco de España señala que las ratios de capital de la banca están "lejos" de la media europea

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha señalado "con todas las matizaciones" que la banca española sigue estando "lejos" de situar sus ratios de capital cerca de la media europea y ha pedido a las entidades que "saquen provecho" de los buenos resultados actuales para reforzarlos y poder afrontar así los retos futuros a los que se enfrentan.

Así lo ha expresado durante su intervención en un evento organizado hoy por la Asociación Española de Banca (AEB) para abordar los retos del sector bancario para el próximo ciclo legislativo europeo entre 2024 y 2029, donde ha realizado un repaso de la situación de la banca europea a cierre del segundo trimestre y ha concluido que la situación es "robusta", tal y como ha demostrado frente a las turbulencias que vivió en la primavera de este año.

"Mejores ratios de capital, buena situación de liquidez y, sobre todo, una mejor gobernanza, han llevado a la banca europea a lidiar con éxito un entorno macroeconómico incierto", ha señalado.

Sin embargo, ha resaltado los riesgos a los que se enfrentan tanto el sector europeo como el español, como son la incertidumbre y el consecuente deterioro de la calidad crediticia. "Por ello, los supervisores recomendamos que los bancos refuercen sus políticas de provisiones", ha insistido.

También ha pedido al sector bancario que realice inversiones estratégicas en tecnología y digitalización, así como que refuerce su gobernanza que, "aunque ha mejorado sustancialmente", sigue presentando "debilidades", en referencia a las quiebras bancarias del mes de marzo.

REMUNERACIÓN DE DEPÓSITOS

Sobre los depósitos, Delgado ha señalado que el traslado de la subida de tipos ha sido de un 50% aproximadamente en los préstamos para compra de vivienda y crédito a empresas; en el caso de los depósitos el traslado ha sido de tan solo un 29% para los depósitos a plazo de hogares y un 45% para el de las empresas.

"En el corto plazo, el endurecimiento de la política monetaria todavía no se ha visto trasladado en su totalidad y por ello, es de esperar que los incrementos de márgenes vistos recientemente no sean sostenibles en el tiempo. La repreciación de tipos está siendo mucho más rápida por el lado del activo que por el del pasivo, debido al exceso de liquidez reinante en el sector, que ha provocado que no sea tan necesario o apremiante retribuir los depósitos", ha sostenido.

Sin embargo, Delgado considera que esta situación "puede cambiar" en el futuro a medida que la liquidez en el sistema se vaya reduciendo.

"Además, en este nuevo entorno de tipos se hace necesario que las entidades presten especial atención a la gestión del riesgo de tipo de interés. Una mala gestión del mismo puede llevar a las turbulencias que sufrimos hace unos meses provocada por la crisis de la banca norteamericana mediana", ha defendido.