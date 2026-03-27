Banco Sabadell convoca el 6 de mayo la junta que debe nombrar a Armengol como consejero delegado

Archivo - El hasta ahora CEO del Banco Sabadell, César Gónzalez-Bueno (d), y su futuro sustituto en el cargo, Marc Armengol (i), durante una rueda de prensa para presentar los resultados de la entidad - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell ha convocado para el próximo 6 de mayo la junta general de accionistas en la que se votará el nombramiento de Marc Armengol como nuevo consejero delegado de la entidad, en sustitución de César González-Bueno, según la documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este viernes.

La junta de accionistas se volverá a celebrar en Fira de Sabadell (Barcelona), que acogerá la tercera junta del banco tras la vuelta de la sede en enero de 2025 y la Junta General Ordinaria de marzo de 2025 y la junta general extraordinaria para aprobar la venta de TSB del pasado agosto.

Los accionistas también deberán ratificar la entrada de Carlos Ventura en el consejo, tras su nombramiento como director general de Negocio en España, con responsabilidad sobre Banca de Empresas, Banca de Particulares, Banca Privada y Red.

Está previsto que la Junta también apruebe la reelección de Luis Deulofeu, Pedro Fontana y George Donald Johnston III como consejeros independientes.

Además, se deberán votar los puntos habituales en la convocatoria de una junta de accionistas, como aprobación de las cuentas, de la gestión del banco y reelección del auditor.

RECOMPRA DE ACCIONES

Los accionistas de Banco Sabadell también deberán votar sobre una reducción de capital de un máximo de 435 millones de acciones propias que se hayan adquirido en el momento de la Junta o se adquieran 'a posteriori' en virtud del primer programa de recompra de acciones de 2026 para su amortización.

Asimismo, votarán otra reducción de capital de un máximo de 365 millones que se adquieran en virtud del segundo programa de recompra de acciones 2026 para su amortización.

Por otro lado, se votará el límite máximo aplicable a la retribución variable de los miembros del Consejo y la Política de Remuneraciones de los Consejeros.

También, dar al consejo la facultad de ampliar el capital social, así como la posibilidad de emitir valores convertibles en acciones, participaciones preferentes, así como warrants u otros valores análogos que puedan dar derecho, directa o indirectamente, a la suscripción de acciones.