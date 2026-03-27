El precio del petróleo escala de nuevo hasta superar los 110 dólares ante la incertidumbre en Irán

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MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, supera este viernes la barrera de los 110 dólares por barril, marcando los 112,6 dólares y un 4,6% de incremento, en medio de los contradictorios anuncios de Estados Unidos durante esta semana sobre conversaciones con Irán y a pesar de vaticinar la finalización del conflicto en "un par de semanas".

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía un 5%, hasta los 99,46 dólares por barril.

A principios de esta semana, el petróleo cayó en picado tras el anuncio de Donald Trump del inicio de conversaciones "sólidas" con Irán en vistas a una posible finalización del conflicto abierto en Oriente Próximo.

Sin embargo, este viernes el precio del Brent ha marcado los 112 dólares ante unos mercados que ya no reaccionan a la baja con los anuncios de Estados Unidos mientras continúan los ataques cruzados entre Irán y las milicias aliadas e Israel y Estados Unidos.

Así, el barril de Brent se vuelve a acercar al récord marcado hace varias semanas de 119 dólares por barril, una cifra muy por encima de los 72 dólares en los que se situaba antes del comienzo de la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán que ha acabado con varios altos cargos del país persa entre ellos el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Este mismo viernes, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha estimado que la guerra de Irán habrá terminado "en un par de semanas" con el resultado de una República Islámica "más débil que nunca".

"Cuando hayamos terminado con ellos en las dos próximas semanas, serán más débiles que en toda su historia reciente e incapaces de esconderse tras sus armas, o de obtener un arma nuclear", ha declarado Rubio ante los medios.

Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha sostenido que el país hebreo intensificará sus ataques y ha lanzado nuevas amenazas de acabar con otros altos cargos de Irán, asegurando que las autoridades iraníes "pagarán un precio alto y creciente" por sus "crímenes de guerra" en Israel.

Asimismo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han confirmado dos ataques contra una planta de agua pesada en la provincia iraní de Arak, en el centro-oeste del país, y una fábrica de óxido de uranio concentrado en la provincia de Yazd, en el centro de Irán, sin que por ahora exista riesgo de contaminación para la población, según las autoridades iraníes.

Los precios del crudo, que están teniendo un comportamiento muy volátil, también se están viendo afectados por la expectativa de que la guerra se alargue más de lo esperado --ya casi llega al mes-- y por los problemas en el estrecho de Ormuz.

Los países del G7 y la Unión Europea han hecho este viernes un llamamiento a restablecer de forma "permanente" la navegación libre y segura en el estrecho de Ormuz, tras una reunión en Francia; sin embargo, no han anunciado nuevos pasos en la propuesta del inquilino de la Casa Blanca de enviar un contingente marítimo para esta reapertura.

De hecho, Trump volvió a arremeter este jueves contra los aliados de la OTAN por su falta de apoyo en Oriente Próximo, advirtiendo de que Washington "no olvidará" esta falta de implicación.

El estrecho de Ormuz es un enclave estratégico por el cual circula alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial del petróleo, así como un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes.

La casi paralización del tráfico marítimo en Ormuz ha obligado a los productores del Golfo a reducir la producción, contribuyendo, al mismo tiempo, a la escalada del precio del crudo y del gas natural.