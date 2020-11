Banco Sabadell mejora las condiciones económicas del ERE, que sindicatos ven todavía insuficiente

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell ha mejorado algunas de las condiciones económicas que propone para el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supondrá la salida de un máximo de 1.800 empleados, una propuesta que los sindicatos todavía consideran insuficiente.

En concreto, para las prejubilaciones (a partir de los 56 años) ofrece el 72% del salario anual asignado y la firma de un convenio especial, con un máximo de 270.000 euros, frente a la propuesta anterior del 70% y 250.000 euros. CC.OO. ve margen para elevar el porcentaje ofrecido hasta el 80%, ha planteado alternativas para elevar el importe topado a más de 270.000 euros a los afectados de menor edad y propone bajar la edad de adhesión a los 55 años.

En cuanto a las bajas incentivadas, Sabadell ha propuesto una compensación de 35 días por año trabajado, con un máximo de 18 meses (antes el máximo era un año), mientras que el sindicato ha insistido en que se pague 40 días por año trabajado con un máximo de dos anualidades y una prima lineal de antigüedad de 500 euros por año trabajado en el grupo.

La nueva propuesta de Sabadell también establece que los criterios de adhesión sean por edad en caso de superar los máximos por provincia, priorizando las prejubilaciones sobre las extinciones. CC.OO. cree que debería primera la antigüedad reconocida por el banco y, después, la edad.

Por otra parte, el sindicato ha detectado provincias con excesos de oferta para administrativos y déficit para figuras comerciales, por lo que considera que se debería ser más flexible para facilitar la salida de algunos colectivos que quedarían, aún cumpliendo los requisitos, sin posibilidad de acogerse a la prejubilación. De su lado, el Sabadell no quiere crear vasos comunicantes entre funciones en caso de no llenar algunas de ellas, como ampliar número de comerciales si no hay suficientes administrativos, esgrimiendo "necesidades del servicio".

El banco ha comunicado a los sindicatos que la fecha de corte para establecer el perímetro del personal afectado en prejubilaciones y jubilaciones será el 31 de diciembre de 2020 y la fecha para el cálculo de los importes sobre el salario anual asignado será la fecha de firma del acuerdo.

Sabadell ha aceptado la propuesta de CC.OO. de que las personas que cumplan los 63 o los 65 años durante el primer trimestre de 2021 puedan optar por la medida más beneficiosa entre la edad recién cumplida y la anterior.

La próxima reunión entre la dirección del banco y los representantes de los trabajadores tendrá lugar le próximo 17 de noviembre.