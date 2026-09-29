Banco Santander aumenta un 10% el dividendo a cuenta en efectivo de 2026, hasta los 0,127 euros

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín. - Nacho Cubero - Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Banco Santander ha aprobado este martes el pago de un dividendo a cuenta en efectivo de 0,127 euros por acción con cargo a los resultados de 2026, lo que supone un incremento del 10% frente al que distribuyó el año pasado, según ha informado en un comunicado.

En concreto, el pago se abonará a partir del 2 de noviembre, por lo que el último día en el que las acciones de Santander cotizarán con derecho a percibir el dividendo será el 28 de octubre. El 29 de octubre la acción ya cotizará 'ex-dividend' y la fecha de registro será un día más tarde, el 30 de octubre.

El banco recuerda que su actual política de remuneración al accionista consiste en un objetivo de remuneración de alrededor del 50% del beneficio del grupo, distribuido aproximadamente en partes iguales entre dividendo en efectivo y recompras de acciones.

De esta forma, el dividendo a cuenta de 2026 anunciado este martes equivale al 25% del beneficio obtenido por el grupo bancario durante el primer semestre del ejercicio y se complementa con una recompra de acciones de 1.800 millones de euros que la entidad está ejecutando en la actualidad.

En conjunto, Santander remunerará con 3.700 millones de euros a sus accionistas a cuenta de los resultados del primer semestre del 2026, repartidos prácticamente a partes iguales entre el dividendo en efectivo y el programa de recompra de acciones lanzado en agosto.

La entidad ha resaltado que, con el programa de recompra de acciones actualmente en marcha, las recompras con cargo a los resultados de 2025 y la distribución vinculada a la venta de Santander Polonia, habrá destinado cerca de 9.000 millones de euros a su plan de distribuir, al menor, 10.000 millones a través de recompras de acciones con cargo a los ejercicios 2025 y 2026.

La presidenta del banco, Ana Botín, ha resaltado que este alza del dividendo en efectivo "supone el quinto año consecutivo de crecimiento de doble dígito, con un incremento del 162% del dividendo a cuenta por acción desde 2021".

Por otra parte, el consejo de administración tiene la intención de aplicar una política ordinaria de remuneración al accionista equivalente a cerca del 50% del beneficio del grupo con cargo a los resultados de 2026 a 2028.

Así, la previsión es que a partir de los resultados de 2027 esta política de remuneración comprenda aproximadamente un 35% del beneficio del grupo en dividendos en efectivo y alrededor de un 15% en recompras de acciones, lo que supone aumentar la proporción del beneficio distribuido en efectivo.

Santander logró un beneficio récord de 7.328 millones de euros al cierre de la primera mitad del 2026, un 15% más, y registró un incremento del 6% de sus ingresos, hasta los 30.847 millones.

De cara al cierre del ejercicio, y excluyendo el impacto de las operaciones corporativas de Polonia, TSB y Webster de 2025 y 2026, la entidad mantiene sus objetivos de crecimiento tanto de su beneficio como de sus ingresos, así como una ratio CET1 comprendido entre el 12,8% y el 13%.