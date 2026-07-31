Banco Santander lanza una oferta para comprar el 10% que no controla de su filial en Brasil por 1.908 millones

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MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander ha anunciado su intención de lanzar una oferta pública de canje voluntaria para adquirir la totalidad de las acciones ordinarias, preferentes, units y ADS de Santander Brasil que aún no posee, representativas de aproximadamente el 10% del capital social de su filial, según ha informado la entidad.

La contraprestación máxima total de la operación asciende a aproximadamente 1.908 millones de euros y se ofrecerá íntegramente mediante acciones de nueva emisión de Banco Santander. La propuesta incluye una prima del 15% sobre el precio de referencia de cada unit de Santander Brasil.

Para llevar a cabo el canje, los accionistas de la filial brasileña que acepten la propuesta recibirán 0,4056 acciones nuevas de Banco Santander por cada unit o ADS, y 0,2028 acciones nuevas por cada acción ordinaria o preferente.

De ser aceptada la oferta en su totalidad por los minoritarios, el banco emitirá cerca de 156 millones de títulos nuevos, equivalentes a un 1,1% de su capital social actual.

IMPACTO FINANCIERO NEUTRO EN CAPITAL Y SIN ACEPTACIÓN MÍNIMA.

La entidad bancaria ha precisado que la oferta de canje no estará sujeta a una condición de aceptación mínima ni tiene como objetivo la exclusión de cotización de la filial, por lo que Santander Brasil continuará cotizando en la Bolsa de São Paulo y mantendrá sus títulos en la Bolsa de Nueva York en la medida en que cumpla con los requisitos normativos.

Desde la perspectiva estratégica, Banco Santander ha subrayado que la transacción es "coherente con su jerarquía de asignación disciplinada de capital".

Se prevé que la operación contribuya a mejorar la rentabilidad por acción (BPA), refuerce el crecimiento de los beneficios y potencie la generación orgánica de capital a largo plazo, manteniendo un impacto neutro en la ratio de capital del grupo.

Asimismo, como parte del proceso, la entidad cotizada en España solicitará su registro como emisor extranjero y la admisión a negociación de sus acciones en Brasil mediante un programa de Brazilian Depositary Receipts (BDR), además de someter la correspondiente ampliación de capital a la aprobación de su junta general de accionistas.