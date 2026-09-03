El banco suizo UBS vuelve a bajar su participación en Indra a niveles inferiores al 3%

Archivo - Sede de UBS en Fráncfort - Sebastian Gollnow/dpa - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El banco suizo UBS ha vuelto a bajar su participación en Indra a niveles inferiores al 3% tras dos días figurando como accionista significativo, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consultados por Europa Press.

La entidad financiera ha reducido su participación a menos del 3% desde el 3,009% anterior -registrado el pasado martes-, con lo que esta se sitúa ahora en el 2,61% y se compone de derechos de voto atribuidos a las acciones (0,465%) y derechos de voto a través de instrumentos financieros (2,146%).

Tras afianzar su posición, UBS ha pasado a tener 4,6 millones de acciones, que, a su valor actual de mercado --unos 58,2 euros por título en torno a las 13.00 horas de este jueves--, supone un valor de unos 268 millones de euros.

La posición de UBS en Indra ha fluctuado entre el 3,171% registrado a comienzos del 2026 hasta el 2,61% actual, cerca de los mínimos registrados durante este año. La cifra todavía se mantiene alejada de su máximo histórico en 2025, cuando el banco suizo ostentaba un 8,214% de la compañía.

Las acciones de Indra acumulan un ascenso del 19,86% desde el inicio del 2026, subiendo un 81,24% en un año.

No obstante, en la jornada de este jueves, los títulos de la compañía dirigida por Josep María Recasens presentaban una bajada del 3,6% en torno a la una del mediodía, colocándose como el valor que más perdía de todo el selectivo madrileño en una jornada alcista para el índice.