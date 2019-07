Bank of America avisa: a España se le está "acabando el tiempo" de las reformas antes de la próxima recesión

Publicado 05/07/2019 12:18:34 CET

Bank of America Merril Lynch considera que España necesita llevar a cabo un ajuste fiscal antes de que 'shocks' como el Brexit y la guerra comercial entre Estados Unidos y China provoquen una recesión de la economía global.

"Es más fácil hacer los deberes en la parte alta del ciclo y se nos está acabando el tiempo. Nos faltan tres puntos porcentuales de ajuste estructural", ha alertado el economista jefe para Europa de BofA Merril Lynch, Rubén Segura-Cayuela, este viernes.

"La alternativa es que cuando tengamos un 'shock' hagamos un ajuste fiscal rápido y mal diseñado. Es mejor pensar ahora con cuidado cuál es el nivel de gasto adecuado, cómo lo financiamos y qué hacer para llegar", ha afirmado Segura-Cayuela.

España ha hecho reformas en lo últimos años "que estaban muy bien", pero "quedan muchas tareas pendientes"."Seguimos teniendo una economía vulnerable en muchos frentes", ha insistido el economista responsable de los analistas europeos del banco desde el pasado mes de junio.

En este sentido, Segura-Cayuela ha apuntado a ajustes en las pensiones, la productividad, la deuda externa, el mercado de trabajo y una reforma educativa, entre las cuestiones más destacadas a atajar "con urgencia" a nivel político.

"El miedo es que no veo esa urgencia" entre los partidos políticos, ha reconocido el economista de Bank of America. Segura-Cayuela ha explicado que "las mayorías parlamentarias", que requerirán acuerdos de "al menos tres partidos", no ayudan a este tipo de reformas, pero "hacen falta grandes pactos de Estado" para llevarlas a cabo.

Asimismo, el economista ha planteado la necesidad de "decidir el tamaño del Estado de bienestar" y ver "cómo financiarlo y hacerlo más sostenible socialmente". "El cómo hacer el ajuste, lo tienen que decidir los españoles votando", ha afirmado Segura-Cayuela.

No obstante, el economista de Bank of America ha reiterado que "España tiene un problema de insuficiencia de ingresos en comparación con otros países europeos", si bien es posible "tener tipos más bajos y recaudar lo mismo".

En esta línea, ha valorado la labor de la Airef, que está viendo "dónde hay espacio para conseguir lo mismo gastando menos". "Puede que solo haya que rediseñar algunas cosas", ha pronosticado.

"Estas cosas hay que hacerlas ahora, cuando el viento viene de cola y no de cara", ha zanjado. Las previsiones del banco apuestan por un "crecimiento robusto" de España por encima de la zona euro, con un avance del PIB al 2,2% este año y al 1,8% en 2020.