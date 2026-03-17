Bankinter quita los tramos de remuneración en su Cuenta Digital y dará un 2% para cualquier importe

La CEO de Bankinter, Gloria Ortiz, durante el 32º Encuentro del Sector Financiero de Deloitte y ABC, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bankinter ha ajustado la oferta de su Cuenta Digital eliminando los diferentes tramos de remuneración que venía ofreciendo hasta ahora, según ha informado en un comunicado.

La remuneración que recibían los clientes dependía del saldo que tuvieran depositado en la cuenta, de acuerdo con las condiciones antiguas. A partir de ahora, el banco ofrece una rentabilidad del 2% sobre el ahorro para cualquier importe. Esto compara con el 1,50% anterior desde el primer euro.

El saldo máximo a remunerar será de 50.000 euros y los intereses devengados se liquidarán de forma mensual. Así, la remuneración bruta anual para un saldo medio en cuenta de 50.000 euros será de 990 euros (82,50 euros al mes); y de 198 euros anuales (16,50 euros al mes) para un saldo medio de 10.000 euros, aplicándose en ambos casos la misma TAE del 2%.

La promoción está dirigida únicamente a nuevos clientes del banco y será contratable en estas condiciones desde hoy y hasta el 20 de abril a través de los canales digitales.