Naturgy comunica una filtración de datos que afecta a un 3% de sus clientes en España

Archivo - Edificio de Naturgy en Madrid. - RAFA MARTIN/NATURGY - Archivo

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

Naturgy ha comunicado una filtración con "un acceso no autorizado" a la base de datos de uno de sus proveedores que contiene información identificativa, contractual y bancaria que podría afectar al 3% de los clientes comercializados por la multinacional en España.

El incidente ha sido notificado, según la empresa, "con celeridad" a la Asociación Española de Protección de Datos (AEPD), fuerzas de seguridad y a los clientes afectados. También ha trasladado a sus clientes afectados recomendaciones y medidas en materia de seguridad. La compañía ha garantizado, no obstante, que entre los datos filtrados "no se incluye información relacionada con contraseñas ni credenciales de acceso al Área Cliente de Naturgy".

Naturgy ha activado, en coordinación con las autoridades competentes y el proveedor afectado, su protocolo de respuesta ante este tipo de incidentes y asegura haber tomado las medidas necesarias para proteger la seguridad de los datos de sus clientes.

La compañía ha descatado, no obstante, la existencia de una brecha de seguridad en sus sistemas y ha descartado que la exfiltración proceda de su plataforma comercial. Según las primeras conclusiones, el incidente no tiene "ningún tipo de afectación sobre la operativa de la compañía".

El grupo energético ha reforzado sus medidas de seguridad e implementando otras correctoras adicionales, como la renovación de credenciales, bloqueos de accesos y auditorías técnicas de seguridad. Además, ha llevado a cabo una auditoría sobre los sistemas del proveedor afectado para esclarecer las causas del incidente.