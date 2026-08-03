Bankinter redefine su segmentación en Banca de Empresas para reforzar el negocio

Archivo - Oficinas de Bankinter en Paseo de la Castellana, a 5 de marzo de 2023, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bankinter ha puesto en marcha una nueva estrategia en su negocio de Empresas con el objetivo de impulsar esta rama, y para ello ha decidido redefinir la segmentación que venía usando hasta ahora.

La nueva estrategia pasa por una resegmentación integral de la base de clientes, que va a permitir al banco alinear de forma más precisa su estructura, sus recursos y su modelo de atención con el perfil real de cada empresa, explica la entidad.

El modelo anterior contaba con tres segmentos definidos por facturación: Pymes, con menos de 5 millones de euros, Medianas Empresas, con entre 5 y 50 millones, y Banca Corporativa por encima de los 50 millones. El nuevo modelo distingue entre Pymes con una facturación inferior a 10 millones de euros; dos segmentos diferenciados de Medianas Empresas, entre 10 y 30 millones y entre 30 y 150 millones; Banca Corporativa, que agrupa a compañías con facturación entre 150 y 1.000 millones; y Grandes Corporaciones, con más de 1.000 millones de euros.

La resegmentación permite una "mejor ubicación" de los clientes actuales y refuerza la capacidad de atracción y captación de nuevas empresas, al ofrecer modelos de atención más coherentes con su tamaño, su complejidad operativa y sus expectativas de crecimiento.

En los segmentos de menor tamaño, el foco se sitúa en la agilidad, la accesibilidad y la gestión eficiente del día a día, apoyándose en una mayor digitalización y en procesos más simples y rápidos. A medida que aumenta el tamaño y la sofisticación de las empresas, el modelo incorpora una mayor especialización técnica, acceso a equipos expertos y capacidades avanzadas en ámbitos como financiación estructurada, negocio internacional o soluciones transaccionales complejas.