BBVA afirma que la IA tiene potencial de generar "mucho más valor" para los accionistas

Archivo - La directora financiera de BBVA, Luisa Gómez Bravo. - BBVA - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora financiera de BBVA, Luisa Gómez Bravo, ha afirmado que la inteligencia artificial (IA) tiene el potencial de generar "mucho más valor" para los accionistas del banco.

"Creemos que la IA puede convertirse en un poderoso motor de innovación y creación de valor para los clientes y, en última instancia, generar mucho más valor para nuestros accionistas", ha dicho durante su participación en una conferencia organizada por Goldman Sachs.

De hecho, la directiva considera que esta tecnología será un "factor clave" que hará que BBVA refuerce su posición competitiva a largo plazo en el mercado.

Respecto al impacto financiero, ha afirmado que todavía es pronto para cuantificar con precisión todo el potencial de la IA, pero ya se observan mejoras de productividad, especialmente en el desarrollo de 'software', operaciones y procesos internos.

En su opinión, la oportunidad a medio y largo plazo va mucho más allá del ahorro de costes, porque la IA eleva el potencial de incrementar los ingresos. La mayor personalización, unas capacidades de asesoramiento más avanzadas y la mayor productividad comercial deberían ayudar a profundizar en la relación con los clientes, incrementar los niveles de actividad y respaldar un crecimiento más sólido a largo plazo.

La directora financiera ha reafirmado los objetivos que se marcó el banco en su plan estratégico: una rentabilidad del 22%, con 48.000 millones de euros en beneficios entre 2025 y 2028, con una ratio de eficiencia del 35%.

El banco sigue estimando que generará de forma orgánica alrededor de 49.000 millones de euros de capital, de los cuales al menos 13.000 millones se reinvertirán en el negocio. El resto, unos 36.000 millones de euros, estarán disponibles para distribuir a los accionistas. Asimismo, Gómez Bravo ha reiterado el compromiso del banco de distribuir todo el exceso de capital por encima de una ratio CET1 del 12%.