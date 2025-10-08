BBVA afirma que la prima actual de la OPA sobre Sabadell indica una "alta probabilidad" de que salga adelante

El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, durante una entrevista para Europa Press, en el edificio ‘La Vela’, en la ciudad del BBVA, a 8 de octubre de 2025, en Madrid (España). Torres Vila, ingeniero eléctrico, licenciado en Administración de Empresas p - Alberto Ortega - Europa Press

Carlos Torres afirma que la diferencia entre el valor de Sabadell y el precio de la OPA "no es la prima"

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha afirmado que la prima actual en la OPA sobre Banco Sabadell es señal de una "alta probabilidad" de que la oferta salga adelante y sostiene que, si la oferta desapareciese, el precio del banco catalán caería en bolsa con mucha probabilidad.

Como consecuencia de la mejora de precio aplicada a mitad del plazo de aceptación de la OPA, la diferencia entre la contraprestación ofrecida por BBVA y el valor en Bolsa de Sabadell pasó de estar en terreno negativo a situarse en positivo y aproximarse al 3%. Esto implicaba que el precio de la OPA estaba un 3% por encima del valor de las acciones de Sabadell.

Sin embargo, en las tres últimas jornadas y a escasos días de que se cierre el plazo de aceptación, el próximo 10 de octubre, esta diferencia se ha estrechado hasta el umbral del 1%, lo que, según ha comentado Torres en una entrevista con Europa Press, apoya la opinión que tienen los inversores de que esta operación es "muy atractiva, que hay que canjear y que saldrá adelante".

Ha explicado, igualmente, que el hecho de que Sabadell esté cotizando "muy cerca" de la contraprestación de la OPA "muestra también los riesgos de que la operación no saliera" y de que es la oferta la que está soportando el valor en Bolsa de Sabadell.

"Si quitáramos la oferta, habría una alta probabilidad de que la acción de Sabadell cayera, porque ha desaparecido ese soporte", ha comentado de manera específica.

Ha matizado, no obstante, que esta diferencia entre el valor de Sabadell y el precio de la OPA "no es la prima". "La prima solo tiene sentido antes de que se viera afectado el valor", es decir, con respecto al 29 de abril de 2024, cuando se anunció la intención de BBVA de adquirir Banco Sabadell.

"Una vez que la oferta ya está en marcha, lleva ya muchos meses en marcha, esta diferencia que vemos, que no es la prima, ahora es muy estrecha, pero eso lo que indica es una alta probabilidad de que la operación salga adelante", ha señalado.