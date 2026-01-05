¿Tributan los regalos de Reyes? Gestha explica cuándo sí y cuándo no

Varias personas durante la Cabalgata de Reyes en el distrito de Carabanchel, a 4 de enero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha asegurado este lunes, víspera de la festividad de Reyes, que las personas que reciban regalos por este día no deberán tributar en el Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones, salvo que sean de un elevado valor económico.

El sindicato ha aclarado que ni la agencia estatal tributaria ni las autonómicas tienen controlados los regalos de reyes, salvo cuando se reciben cantidades importantes de dinero, un inmueble, un vehículo o una joya de gran valor.

Es en estos casos cuando, según Gestha, las autoridades autonómicas tributarias podrían exigir la declaración y el posible pago del Impuesto de Donaciones, según el parentesco o los criterios establecidos en cada autonomía.

Así, el sindicato descarta cualquier tipo de actuación en los casos más comunes y frecuentes en estos días, aunque precisa que recibir grandes sumas de dinero sí "conlleva obligaciones fiscales".