BBVA se alía con Visa para lanzar un 'wallet' en Android e iOS y competir con Google y Apple

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha llegado a un acuerdo con Visa para lanzar una billetera digital para dispositivos que usen los sistemas operativos de Android e iOS, denominada BBVA Pay, según ha detallado en un comunicado, de forma que pasará a competir con Google y Apple. Será el primer banco con una solución de este tipo en el ecosistema de Apple.

Actualmente, para el pago con dispositivos móviles la solución más extendida es usar las aplicaciones propias de Google (Google Wallet) o Apple (Apple Pay). Los usuarios pueden introducir cualquier tarjeta en estos sistemas, pero las aplicaciones son propias de las dos tecnológicas.

Ahora, BBVA permitirá pagar sin contacto, mediante el sistema NFC, con esta solución, directamente desde la 'app' de banca móvil de BBVA. La solución estará disponible de forma progresiva para todos los clientes del banco en España.

"Con esta medida, BBVA y Visa refuerzan su compromiso con la innovación y la libre competencia", ha afirmado BBVA, recordando que esta billetera permitirá a sus clientes pagar sin utilizar servicios de terceros.

El banco ha explicado que los usuarios contarán con una alternativa "segura y completamente integrada" dentro del ecosistema digital del banco sin tener que compartir datos con terceros.

"Al aprovechar la escala y la tecnología de nuestra red global, estamos habilitando experiencias de pago seguras, escalables y fluidas que responden a las nuevas necesidades de los usuarios y aceleran la transformación digital en Europa", ha destacado el vicepresidente de Clientes Globales de Visa, Javier Sandoval.