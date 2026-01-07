El Gobierno limita los tipos de interés de los préstamos al consumo y crea dos regímenes

Rueda de prensa tras el primer Consejo de Ministros del año, a 7 de enero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha propuesto crear dos regímenes de costes para los préstamos al consumo, limitando los tipos de interés aplicados a estos créditos, así como eliminar los microcréditos con plazos de reembolso inferiores a tres meses.

Este miércoles, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley que regula los créditos al consumo donde se establece un régimen general de limitación de costes, de tal forma que la TAE no supere un determinado nivel de tipo de interés máximo, y un segundo régimen de limitación de tipos como parte de una regulación integral de los créditos de alto coste.

Además, el Gobierno ha propuesto establecer un periodo mínimo de reembolso de los créditos de alto coste, también conocidos como microcréditos, de al menos 3 cuotas mensuales.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))