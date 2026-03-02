BBVA AM lanza un fondo de inversión con la gestión delegada en JP Morgan AM

Archivo - Fachada del edificio ‘La Vela’, en la ciudad del BBVA, a 30 de abril de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

BBVA Asset Management (BBVA AM) ha lanzado un nuevo fondo bajo un esquema de mandato con gestión delegada en vehículo propio, el JP Morgan AM European Equity for BBVA, cuya gestión se delega en JP Morgan Asset Management.

A través de un comunicado, el banco explica que, hasta ahora, canalizaba este tipo de mandatos principalmente a través de vehículos de las propias gestoras terceras. Sin embargo, con esta iniciativa, la gestora de BBVA pasa a estructurar la estrategia en un vehículo propio.

Este fondo anunciado hoy es el segundo vehículo que la gestora lanza con estas características, tras el reciente lanzamiento de un fondo cuya gestión se ha delegado en Goldman Sachs. La entidad no descarta seguir ampliando su oferta de fondos propios con gestión delegada, en el futuro.

BBVA AM destaca que la incorporación de este nuevo tipo de fondos, que convivirá con el uso que actualmente realiza de fondos de gestoras internacionales, abre la puerta a una "nueva forma de acceder a la arquitectura abierta".