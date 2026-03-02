Óscar Puente admite que Adif erró al no avisar inmediatamente a la Justicia del material retirado en Adamuz

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y los periodistas, Pedro García Cuartango, Lola García y Guillermo Lera, durante un desayuno informativo, en el Ateneo de Madrid, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reconocido que Adif cometió el error de no comunicar inmediatamente a la Justicia que retiró material cercano al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Durante su intervención este lunes en los Desayunos del Ateneo en Madrid, el ministro ha defendido que este fue el único error que cometió el gestor público de la infraestructura ferroviaria en relación a la polémica suscitada por esa retirada de material.

"Hay quien pretende decir, con un relato muy sesgado y solo contando lo que dice un breve resumen de la Guardia Civil, que se ha intentado ocultar pruebas. El error fue no comunicar inmediatamente que se realizó ese acopio de material, pero no existe ningún elemento que permita deducir que se han sustraído pruebas al margen de la Justicia", ha justificado.

Puente ha explicado que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se retiró del lugar del accidente el 21 de enero, tres días después del accidente, al constatar que no tenía nada más que hacer, y así se lo comunicó la CIAF a Adif, que es el que le proporcionaba las pruebas y el material cuando se le pedía.

Asimismo, la Guardia Civil hizo lo mismo el 22 de enero, cuando también comunicó que no tenía más pruebas que retirar. Todo ello motivó la decisión de Adif de llevarse el material que iba a ser desechado, que se encontraba a más de 100 metros del lugar del accidente, en el caso del más cercano, y a más de 300, el más lejano.

"Adif hizo acopio de las pruebas que tanto la Guardia Civil como la CIAF descartaron, ya que tiene la obligación legal de hacer su propio informe. Lo hizo para comparar otras soldaduras no involucradas en el accidente, que fueron documentadas y custodiadas", ha añadido.

Sobre las pruebas que se hicieron a una parte del material acopiado, Puente ha explicado que se hicieron diagnósticos de dureza, para comparar y corroborar que se ajustaba a la normativa exigida.

MÁRGENES DE SEGURIDAD

En cuanto a las causas del accidente, el ministro ha llamado a la cautela y a esperar a la investigación para sacar conclusiones, apuntando por ahora a un posible defecto de soldadura. Aunque ha recordado que en España hay hasta 100 roturas de carril al año y en Europa hasta 3.000, pero sin consecuencias.

Por ello, Puente ha sugerido que la respuesta podría ser cambiar los márgenes de seguridad, ya que sí se detectaron ciertas anomalías, pero muy por debajo de los límites establecidos en la normativa que activan unas respuesta. No obstante, ha advertido de que si se hace esto, la revisión de la red sería constante, por lo que elevaría tanto el gasto como la incidencia en la operativa.