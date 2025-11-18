BBVA amortizará 3.000 millones en cédulas hipotecarias emitidas en 2021

Archivo - Fachada de la sede de BBVA, a 26 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

BBVA tiene previsto amortizar anticipadamente una emisión de 3.000 millones de euros en cédulas hipotecarias que se emitieron en 2021, según ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La amortización se realizará de forma total el próximo 26 de noviembre de 2025. Estas cédulas cotizan actualmente en el AIAF Mercado de Renta Fija. Está previsto que se amortice el 100% del valor nominal unitario.

Asimismo, el banco ha informado que le corresponde pagar un cupón de 1,67 millones de euros en la fecha de amortización.