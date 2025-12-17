BBVA amortizará anticipadamente una emisión de 'CoCos' verdes de 1.000 millones de euros

Archivo - Una sucursal del BBVA - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha adoptado la decisión irrevocable de amortizar anticipadamente una emisión verde de participaciones preferentes eventualmente convertibles ('CoCos') en acciones ordinarias por un importe nominal conjunto de 1.000 millones de euros, según ha informado este miércoles la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, BBVA procederá a amortizar la totalidad de esta emisión el próximo 15 de enero, coincidiendo con la primera fecha de revisión de la misma.

El precio de amortización por cada 'CoCo' será de 203.000 euros, equivalente al valor nominal de cada participación preferente más el importe equivalente a las distribuciones devengadas y no pagadas correspondientes al periodo de distribución en curso hasta (pero excluyendo) la fecha de amortización, siembre que no sea cancelado en virtud de las limitaciones de pago establecidas en los términos y condiciones de la emisión.

BBVA anunció en julio de 2020 el lanzamiento de esta emisión de 'CoCos' verdes, la primera de estas características que una entidad financiera colocaba en el mercado a nivel mundial.

Con esta operación, el banco presidido por Carlos Torres buscaba reforzar una de sus prioridades estratégicas: ayudar a la transición de sus clientes hacia un futuro sostenible.