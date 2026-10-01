BBVA dará un dividendo récord de 0,37 euros tras aumentarlo casi un 16%

Archivo - El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila. - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de BBVA ha acordado el pago de un dividendo a cuenta del ejercicio 2026 por un importe bruto de 0,37 euros por acción en efectivo, el mayor de su historia tras haber sido incrementado en un 15,6% frente al año anterior, que se repartirá el próximo día 15 de octubre, según ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores este jueves.

Tras aplicarse la retención a cuenta del 19%, el importe neto por título será de 0,2997 euros.

El calendario establecido fija el 12 de octubre como el último día de negociación de las acciones con derecho a participar en el reparto, pasando a cotizar sin derecho al dividendo el 13 de octubre.

La fecha de registro de las operaciones ha quedado determinada para el 14 de octubre de 2026. El pago se llevará a cabo mediante los medios de Iberclear.