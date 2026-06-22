BBVA defiende su compromiso con las normas ante el expediente de la CNMC: "Hemos actuado correctamente"

El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, inaugura el seminario de APIE (Asociación de Periodistas de Información Económica), en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), a 22 junio de 2026, Santander, Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, ha defendido este lunes el compromiso de la entidad con el cumplimiento de las normas establecidas por los organismos reguladores, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia abriera la semana pasada un procedimiento sancionador contra Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja por una presunta práctica contraria a la competencia.

"La entidad tiene un firme compromiso con el cumplimiento de las normas y en todo momento hemos actuado correctamente, y así se verá en lo que respecta al expediente", ha precisado el directivo durante su intervención en el seminario que está realizando esta semana la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander.

En concreto, el organismo presidido por Cani Fernández explicó en su anuncio que el regulador investiga la realización, por parte de algunos de los directivos de estas entidades, de declaraciones públicas sobre la política comercial futura del banco relacionadas, en particular, con los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo.

Así, la CNMC argumentaba que tales declaraciones habrían permitido a las entidades del sector anticipar el comportamiento futuro de sus competidores.

En respuesta al procedimiento, el directivo de BBVA ha adelantado que en España el mercado hipotecario es "tremendamente competitivo", lo que provoca que los clientes "gocen de condiciones de financiación extraordinarias" frente a clientes hipotecarios de países como Alemania o Francia.

"El mercado es muy atractivo, es el tercero --el español-- con los tipos más bajos de la Unión Europea (UE), es una buena muestra de las buenas condiciones que tienen los clientes en España", ha detallado el máximo responsable de BBVA.

En cifras, Torres ha subrayado que el tipo de interés de las hipotecas a tipo fijo está en el 2,8% en España, frente al 3,8% de Alemania. "Allí, el tipo de interés al que se financia el Estado es 40 puntos más bajo del que lo hace el español: el contraste ilustra bien lo que mencionaba", ha respaldado el representante de la entidad financiera.

Asimismo, Torres ha confirmado que la política comercial hipotecaria del banco "no depende de lo que se diga en ruedas de prensa, sino en la creación de valor y de servicio al cliente".

"Incorpora la rentabilidad ajustada al riesgo del producto. A veces incluso no ganamos dinero, pero sirve de 'enganche' para otros productos y servicios. Por eso adaptamos la oferta en cada situación", ha especificado Torres.

Respecto a un posible cambio en la línea comunicativa de los directivos de la entidad durante futuras ruedas de prensa, el presidente de BBVA ha ratificado que no habrá modificación alguna en la política de comunicación.