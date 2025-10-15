BBVA España eleva la financiación al sector de franquicias un 33% hasta junio

Archivo - Fachada de la sede de BBVA, a 31 de julio de 2024, en Madrid (España). - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha registrado un crecimiento del 33% en la financiación destinada al conjunto del colectivo de franquicias en España durante los primeros seis meses del año respecto al mismo periodo de 2024, según ha informado la entidad en un comunicado.

"Este avance, acompañado de un incremento del 11% en los saldos de inversión asociados a este modelo de negocio, consolida el liderazgo de la entidad como socio financiero de referencia en el sector", ha destacado la entidad.

De este modo, el banco refuerza su "compromiso" con el ecosistema de franquicias y pymes, apoyando la expansión de proyectos emprendedores "en un entorno de creciente profesionalización y transformación digital".

En este contexto, BBVA participará como patrocinador principal en la nueva edición del Franchise Innovation Summit (FIS) 2025, que tendrá lugar en Madrid y reunirá a más de 120 marcas, 50 empresas auxiliares y más de un millar de visitantes.

Las ponencias del FIS 2025 abordarán las claves del crecimiento del sector de la restauración, los retos de expansión de las marcas, la búsqueda de capital privado, los nuevos canales de distribución o la gestión de locales y alquileres, además de sesiones sobre multifranquiciados, marketing digital, sostenibilidad y tecnología aplicada a la expansión.

A su vez, la entidad ha indicado que "en el marco del foro SPAZIO se debatirá sobre las oportunidades en supermercados y retail de autor, y el evento culminará con un FISkathon centrado en diseñar modelos de franquicia innovadores y sostenibles".

"El papel de BBVA en el FIS refleja nuestro compromiso con la profesionalización del sector franquicia. No solo queremos ser un banco que financia, sino un socio estratégico que acompaña a las empresas en su crecimiento, digitalización y transición hacia modelos más sostenibles", ha señalado el responsable de Negocios Especializados de Pymes de BBVA en España, María Eugenia López.