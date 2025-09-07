BBVA lanzará mañana su OPA sobre Sabadell tras más de año y medio desde su anuncio

Archivo - La Ciudad BBVA, sede corporativa del Grupo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en España, donde se levanta, La Vela una torre circular de 19 plantas, en Madrid (España). - Óscar J.Barroso/AFP7 - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

BBVA tiene previsto abrir mañana lunes el periodo de aceptación de su OPA de carácter hostil sobre Sabadell tras más de año y medio desde que anunciara su intención de adquirir el banco y de lanzar una oferta a los accionistas.

El canje previsto, tras haberse modificado hasta en tres ocasiones para adaptarse a los repartos de dividendos de las dos entidades bancarias, será de una acción de nueva emisión de BBVA y un pago en efectivo de 0,70 euros por 5,5483 acciones de Banco Sabadell.

El periodo de aceptación tendrá una duración de 30 días naturales y la fecha prevista para su finalización será el 7 de octubre. En medio de este plazo, el 18 de septiembre, el consejo de Banco Sabadell deberá emitir un informe sobre su postura de la OPA. Se intuye cuál puede ser la respuesta, a tenor de lo manifestado el viernes por su presidente, Josep Oliu, al señalar que la oferta le parece "peor" que la que ya rechazó el consejo en mayo de 2024.

Una vez finalizada la operación, el 14 de octubre se publicarán los resultados de la misma y entre el 17 y el 20 de octubre se procederá a la liquidación de la oferta.

La OPA se lanza por el 100% del capital social de Sabadell y tiene una condición de aceptación mínima del 50,01%, excluyendo las acciones de la autocartera de la entidad vallesana, aunque, si bien el banco no tiene intención, el folleto de la OPA incluye la posibilidad de rebajar el umbral al 30%.

En caso de que la OPA tenga un 100% de aceptación, y siguiendo la ecuación de canje actual, los accionistas de Sabadell alcanzarían el 13,6% de participación en el capital de BBVA, mientras que los actuales titulares de BBVA poseerían aproximadamente una participación del 86,4%.

PROCESO DE AUTORIZACIONES

Este lunes finalmente BBVA podrá lanzar su oferta a los accionistas de Sabadell, después de que el consejo de administración del banco catalán rechazara la oferta de fusión amistosa a principios de mayo de 2024 y de más de año y medio de recabar autorizaciones.

La última llegó este pasado viernes: la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) daba el 'visto bueno' a la OPA y consideraba "suficiente" la información contenida en el folleto tras las últimas modificaciones realizadas por BBVA en las últimas semanas.

El banco ha tenido que adaptar su oferta a los compromisos adquiridos con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para garantizar el servicio a pymes y la red de oficinas, así como al bloqueo de la fusión durante al menos tres años --prorrogables otros dos-- que acordó el Consejo de Ministros para autorizar la OPA.

En el folleto recién publicado BBVA ya incluido sus nuevos números: 900 millones de euros de sinergias, lo que supone aumentar en 50 millones los ahorros que esperaba en mayo de 2024, cuando anunció la OPA, pero retrasar a cuatro, en lugar de tres, los años para conseguir todos estos ahorros.

En cambio, en líneas generales, los costes de reestructuración se han mantenido estables en los 1.450 millones de euros.