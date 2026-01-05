BBVA y Mapfre ponen en marcha planes de continuidad para seguir ofreciendo sus servicios en Venezuela

Archivo - Dos personas caminan delante de una bandera venezolana, a 9 de enero de 2025, en Caracas (Venezuela). - Jimmy Villalta - Archivo

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

BBVA y Mapfre ya han puesto en marcha planes de continuidad para garantizar la prestación de servicios en Venezuela, país en el que Estados Unidos desplegó este fin de semana una operación militar que supuso la captura del presidente, Nicolás Maduro, y de su mujer, Cilia Flores.

Preguntado por Europa Press, BBVA, que cuenta con 160 oficinas operativas en el país, ha explicado que todas sus sucursales han abierto las puertas, siguiendo el plan de continuidad que tiene en cuenta tanto la seguridad de los empleados como el poder seguir dando servicio a los clientes venezolanos.

En el área de servicios centrales, solo se prevé la presencia de personal clave, mientras que el resto de trabajadores está teletrabajando, tras confirmarse que cuentan con los equipos necesarios y conexión a internet.

En Venezuela, BBVA Provincial --filial venezolana de la que el grupo bancario es propietaria al 55,21%-- cuenta con más de tres millones de clientes, de los cuales 2,7 millones son particulares (el 53%, digitales). Además, tiene una plantilla cercana a los 2.000 empleados.

Con datos del tercer trimestre de 2025, BBVA es líder en Venezuela entre los bancos privados en cuota de préstamos, con un 24%. Si se incluye al Banco de Venezuela, que es público y el mayor del país, la cuota de mercado del banco de origen vasco se sitúa en el 16%.

En cuanto a captaciones de depósitos en bolívares, BBVA también es el tercer mayor banco entre el sector privado.

Sobre los resultados de este negocio, BBVA aplica desde 2015 una contabilidad por hiperinflación a las cuentas de su negocio en Venezuela. Tras aplicar estos criterios contables, el banco venezolano registró unas pérdidas de 36 millones de euros en 2024, de los que 20 millones se atribuían a BBVA como accionista mayoritario.

Se incluye en esta cifra la pérdida de la posición monetaria neta, que ascendió a un importe de 42 millones de euros en 2024, por encima de los 28 millones de euros de pérdida que se registraron tanto en 2023 como en 2022.

NEGOCIO DE MAPFRE

Por su parte, Mapfre, también presente en Venezuela, ha asegurado a Europa Press que tiene permanentemente monitorizados todos los países en los que opera y que cuenta con planes de contingencia y continuidad del negocio para todos los escenarios.

Así, explica que estos planes se activan de forma inmediata con el objetivo de asegurar el servicio a los clientes.

Mapfre incluye a Venezuela en su negocio de Latinoamérica, una unidad que a cierre de septiembre de 2025 había obtenido un crecimiento del 3,6% en primas, hasta los 4.139,2 millones de euros, y del 19,4% en beneficio neto, hasta los 140,7 millones de euros. En Venezuela, además, tenía una plantilla de 320 trabajadores a cierre de 2024.

Al igual que BBVA, Mapfre también ha aplicado durante los últimos años una contabilidad por hiperinflación en las cuentas de Venezuela, con el objetivo de reducir el impacto negativo sobre sus resultados de la devaluación del bolívar.

Al respecto, las cuentas reflejan que el impacto por la devaluación del bolívar fue nulo en 2024, mientras que en 2023, el impacto negativo fue de unos 200.000 euros.