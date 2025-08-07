BBVA revisa las sinergias propuestas en la OPA a Sabadell mientras dure la condición del Gobierno

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Fachada de la sede de BBVA, a 31 de julio de 2024, en Madrid (España). - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

BBVA está llevando a cabo un proceso de revisión de las posibles sinergias de costes que podría alcanzar en los años que dure la condición impuesta por el Gobierno para aprobar la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Sabadell, según ha admitido en un documento remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"BBVA está revisando las sinergias de costes operativos y de financiación que se podrían materializar durante los primeros tres años (o eventualmente, cinco primeros años) como consecuencia de la toma de control de Banco Sabadell y aquellas que se podrían materializar una vez que la condición del Consejo de Ministros deje de estar en vigor y se pueda llevar a cabo la fusión", recoge el banco en un suplemento a su documento de registro universal.

En el caso de que la oferta finalmente se produzca, el banco ha admitido que "no puede asegurar" que se alcancen "algunos o todos" los beneficios esperados con la operación, incluidos la reducción de costes y las sinergias de financiación.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))