BBVA supera el 23% de ejecución del último tramo de su programa de recompra de acciones

Archivo - Logo de BBVA en 'La Vela', sede del banco en Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha superado el 23% de ejecución del tercer y último tramo de su programa de recompra de acciones. Concretamente, el banco vasco ha ejecutado el 23,44% del total de 1.460 millones de euros que tiene previsto destinar, según ha notificado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La entidad financiera acudió a los mercados en la pasada semana (del 18 al 22 de mayo) y se hizo con cerca de 6,48 millones de acciones a un precio medio de 19,11 euros, para lo cual empleó 123,67 millones de euros.

En este sentido, la entidad se ha hecho hasta el momento con 18,11 millones de acciones a un coste medio de 18,91 euros por título, para los que ha desembolsado un total de 342,21 millones de euros.

Este último tramo de su programa extraordinario de recompra tiene lugar tras los finalizados en los últimos meses, por un importe conjunto de 1.500 millones de euros.

Citi se encarga de ejecutar las compras en el Sistema de Interconexión Bursátil Español-Mercado Continuo y en las plataformas de negociación Cboe Europe, Turquoise Europe y Aquis Exchange.

Se estima que este último tramo finalizará no antes del 2 de julio ni más tarde del 3 de agosto y, en todo caso, cuando se alcance el importe monetario máximo (1.460 millones de euros) o se adquiera el número máximo de acciones fijado, que asciende a 429.552.243 títulos.

El banco ha indicado que podrá comprar diariamente un máximo de 3.549.316 millones de acciones en el Mercado Continuo; 1.476.879 acciones en Cboe Europe, otras 154.445 títulos en Turquoise Europe y 322.959 acciones en Aquis Exchange. El gestor adquirirá, al menos, 500.000 acciones de BBVA en cada jornada de mercado.