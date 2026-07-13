BBVA supera el 70% de ejecución de su programa de recompra de acciones de 1.460 millones

Archivo - Fachada de la sede de BBVA, en Madrid (España). - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha superado el 70% de ejecución del tercer y último tramo de su programa de recompra de acciones por valor de 1.460 millones de euros, según ha notificado este lunes la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, el banco ha alcanzado el 71,39% de ejecución de su plan tras acudir a los mercados en la pasada semana (del 6 al 10 de junio) y hacerse con más de cinco millones y medio de acciones a un precio medio de 22,5 euros, para lo cual empleó cerca de 124 millones de euros.

Así, la entidad se ha hecho hasta el momento con más de 52 millones de acciones a un coste medio de 20,39 euros por título, para los que ha desembolsado un total de 1.042 millones de euros.

Este último tramo de su programa extraordinario de recompra tiene lugar tras los finalizados en los últimos meses, por un importe conjunto de 1.500 millones de euros.

Citi se encarga de ejecutar las compras en el Sistema de Interconexión Bursátil Español-Mercado Continuo y en las plataformas de negociación Cboe Europe, Turquoise Europe y Aquis Exchange.

Se estima que este último tramo finalizará antes del 3 de agosto y, en todo caso, cuando se alcance el importe monetario máximo (1.460 millones de euros) o se adquiera el número máximo de acciones fijado, que asciende a 429.552.243 títulos.

El banco ha indicado que podrá comprar diariamente un máximo de 3.549.316 millones de acciones en el Mercado Continuo; 1.476.879 acciones en Cboe Europe, otras 154.445 títulos en Turquoise Europe y 322.959 acciones en Aquis Exchange. El gestor adquirirá, al menos, 500.000 acciones de BBVA en cada jornada de mercado.