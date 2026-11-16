El BCE avisa de riesgos para la estabilidad financiera relacionados con la IA y la deuda soberana

Archivo - 23 July 2026, Hesse, Frankfurt am Main: President of the European Central Bank (ECB) Christine Lagarde (R) and ECB Vice President Boris Vujcic arrive for a press conference during the ECB Governing Council meeting. Photo: Andreas Arnold/dpa - Andreas Arnold/dpa - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los crecientes riesgos vinculados a la IA y la preocupación por la sostenibilidad de la deuda soberana, junto con el papel cada vez más relevante de actores no bancarios, representan los principales riesgos con implicaciones sistémicas para la estabilidad financiera, según ha señalado el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Boris Vujcic, para quien resulta fundamental preservar la resiliencia del sector bancario de la zona euro el el actual contexto de turbulencias geopolíticas.

Durante su intervención en la primera jornada de la 'Euro Finance Week', que se celebra en Fráncfort, el vicepresidente del BCE ha defendido que los actuales colchones de capital regulatorios "no parecen constituir una limitación vinculante para el crédito", sino que, por el contrario, ofrecen importantes garantías y "deben preservarse como seguro frente a futuras crisis".

En cuanto a las vulnerabilidades relacionadas con la IA, si bien hace un año se asociaban fundamentalmente con las valoraciones excesivas en los mercados bursátiles mundiales y el riesgo de que el sentimiento del mercado cambiara abruptamente, que han aumentado, el BCE considera que se han sumado factores adicionales, incluyendo la expansión de la financiación externa de los mercados de renta variable a los de deuda, la concentración de exposiciones, la rápida adopción de la IA y los posibles ciberataques.

De hecho, para el ejecutivo croata del BCE los rápidos avances en las capacidades cibernéticas de los modelos de IA plantean riesgos con implicaciones sistémicas y lo mismo ocurre con la alta concentración de proveedores externos de servicios críticos de los que dependen los bancos y los intermediarios financieros de la eurozona.

Por otro lado, Vujcic ha admitido que persiste la preocupación por la sostenibilidad de la deuda soberana, reflejando los elevados niveles de endeudamiento público y la debilidad de los fundamentos fiscales en algunos países de la región.

"La fragilidad de la deuda soberana ha aumentado aún más a ambos lados del Atlántico y se encuentra entre los factores que impulsan al alza los rendimientos a largo plazo", ha explicado, alertando de que el riesgo de contagio global también ha aumentado.

En cualquier caso, el croata ha subrayado que la economía de la zona euro ha demostrado una notable resiliencia ante múltiples desafíos y continuó expandiéndose en el tercer trimestre de este año, aunque con menor dinamismo que en los tres meses anteriores.

Sin embargo, la guerra en Oriente Próximo sigue elevando los precios de la energía, lo que genera una elevada inflación energética, mientras que la incertidumbre comercial no ha disminuido de manera sustancial.

"El impacto adverso de la crisis energética en el crecimiento económico se ha visto parcialmente compensado por un panorama optimista en el ámbito de la IA", ha resumido, añadiendo que, no obstante, la corrección del mercado tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos recuerda la necesidad de mantener la cautela en las valoraciones de la IA.