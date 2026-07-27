El BdE transforma el Comité de Cooperación Internacional en el Instituto de Cooperación Internacional (ICIBE)

Archivo - Fachada del Banco de España, a 1 de abril de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Banco de España (BdE) reforzará su actividad de cooperación internacional con bancos centrales, autoridades supervisoras y organismos monetarios y financieros de diversas regiones mediante la reestructuración del Comité de Cooperación Internacional, que ahora se convertirá en el Instituto de Cooperación Internacional (ICIBE).

Según ha explicado en un comunicado, la misión de esta institución será planificar, coordinar y evaluar todas las actuaciones de cooperación internacional desarrolladas por las distintas áreas del BdE.

"Se ha aprobado una circular interna que crea el ICIBE y reformula las funciones del Comité de Cooperación Internacional, que adquiere una dimensión más estratégica, y que preside la subgobernadora del Banco de España", ha abundado el organismo.

"El Banco de España considera la cooperación internacional una actividad fundamental para impulsar la capacidad de influencia y la reputación de la institución y, por tanto, su relevancia y proyección internacionales", ha resumido.

Con este nuevo marco de gobernanza, el Banco de España da cumplimiento a las recomendaciones de la Evaluación Externa Independiente de sus actividades de cooperación internacional realizada en 2024.

Se prevé la puesta en marcha de actividades multilaterales de capacitación técnica en colaboración con otros organismos, de relaciones bilaterales bajo demanda, de conferencias con regiones clave y de estancias de representantes de otras organizaciones en el Banco de España.

En este sentido, se celebrarán eventos enfocados en ciertos territorios, como el I LatAm Economic Forum, celebrado en mayo, o la X Conferencia de Bancos Centrales del Mediterráneo, que tendrá lugar en octubre.