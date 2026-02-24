Bit2Me consigue unos ingresos de 21,6 millones de euros en 2025, un 13% más

Archivo - Los confundadores y coCEOs de Bit2Me, Andrei Manuel y Leif Ferreira. - BIT2ME - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bit2Me consiguió unos ingresos de 21,6 millones de euros en 2025, un 13% más que en 2024, y sobrepasó la cifra de 1,3 millones de clientes, un 17% más que en 2024, según ha informado a través de un comunicado.

Además, concluyó el año con un volumen de transacciones de 5.346 millones de euros, frente a los 2.400 millones de 2024 y los 655 millones de 2023, lo que supone multiplicar por ocho en dos años.

La empresa destaca el crecimiento en 2025 de dos servicios que se lanzaron un año antes, en 2024. Por un lado, Bit2Me Loan, servicio de préstamos digitales, que alcanzó un crecimiento del 672% con un volumen de préstamos de 19.1 millones de euros.

Por el otro lado, Bit2Me Crypto API, una solución que permite a las empresas contar con las funcionalidades de un 'exchange' en una sola API, creció en 2025 por encima de lo esperado hasta alcanzar un volumen de ingresos de 600 millones de euros.

El objetivo de la compañía para 2026 es afrontar la expansión internacional, centrada en primer término en Europa y en países como Portugal, donde ya ha dado los primeros pasos, Italia, Francia y Alemania. También se ha interesado por otros países como Holanda o nórdicos como Finlandia, además de seguir lo que está pasando en otras zonas, sobre a nivel regulatorio, como Oriente Medio.

Para poder llevar a cabo esta tarea, Bit2me afrontó el año pasado una ronda de 30 millones de euros liderada por Tether este verano pasado, y a la que se ha dado entrada recientemente a Bankinter y a NextBlock, fondo de inversión ubicado en Luxemburgo. Sin embargo, la intención de la compañía es aumentar la ronda de 30 millones para dar entrada a nuevos socios.