Bizum desplegará de forma gradual desde este lunes el pago en comercios dependiendo de cada banco

Archivo - Una persona manda un bizum, a 4 de febrero de 2025, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Bizum desplegará de forma gradual el pago en comercios físicos desde este lunes en función de las entidades de las que sean clientes los usuarios y comercios.

Este plan implica que no todos los usuarios ni comercios tendrán acceso al pago presencial con Bizum a la vez ni desde el primer día ya que esto dependerá de cada entidad.

El pago presencial con Bizum estará disponible a través de dos canales: las propias aplicaciones de algunos bancos y el monedero Bizum Pay. Cada entidad decidirá a través de qué canal pondrá a disposición de sus clientes la posibilidad de pagar presencialmente con Bizum, ya sea uno de los dos o ambos.

La aplicación comenzará a desplegarse entre "grupos reducidos de usuarios" a partir de hoy. La intención es abrirla al público general próximamente, pero sin fecha establecida.