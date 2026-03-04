La Bolsa de Seúl sufre el mayor desplome de su historia, con una caída del 12,06%

Archivo - 22 August 2022, South Korea, Seoul: An electronic signboard in the dealing room of Hana Bank in Seoul shows the benchmark Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) having dropped 30.19 points, or 1.21 per cent, to close at 2,462.50. The Seoul ma - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El índice Kospi, de referencia para la Bolsa de Seúl, ha cerrado la sesión de este miércoles con una caída del 12,06%, la mayor en toda su historia, ante la crisis abierta en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, que ha disparado los precios del petróleo y el gas.

El hundimiento del Kospi, cuya negociación llegó a suspenderse temporalmente durante la sesión al caer un 14%, ha superado incluso el desplome registrado en la sesión posterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las torres del World Trade Center en Nueva York, cuando el descenso del índice fue del 12,02%.

El desplome de este miércoles fue generalizado en el parqué de la Bolsa de Seúl, con caídas del 15,80% para Hyundai y del 14,04% para KIA, mientras que Samsung se dejó un 11,74%; SK Hynix un 9,58% y LG Electronics un 14,58%.

De este modo, dado que la Bolsa de Seúl cerró por festivo el lunes, en apenas dos sesiones el Kospi acumula una caída del 18,4% respecto del cierre del pasado viernes, después de anotarse en la jornada de ayer un retroceso del 7,2%.

"El aumento de los precios del petróleo y la incertidumbre son negativos para el crecimiento", ha advertido Min Joo Kang, economista de ING para Corea del Sur y Japón, dada la dependencia del país de las importaciones de hidrocarburos.

De este modo, para la experta el mayor riesgo para el crecimiento económico de Corea del Sur podría ser que la incertidumbre geopolítica y el aumento de los precios del petróleo frenen la inversión en IA a nivel mundial, ya que una debilidad repentina de las exportaciones de chips y de la inversión en instalaciones "podría tener un impacto negativo considerable".

"Aún no creemos que este sea el escenario base. Sin embargo, las correcciones en los mercados bursátiles coreanos durante los últimos dos días podrían reducir la confianza del consumidor y posiblemente el gasto en el futuro próximo", apostilla.

Además del desplome de la Bolsa de Seúl, otros índices relevantes de Asia también han cerrado este miércoles en rojo, incluyendo el Nikkei de la Bolsa de Tokio, con una caída del 3,61%; mientras que las bolsas e Shanghái y Hong Kong caían un 0,98% y un 2,01%, respectivamente.