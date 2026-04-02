Archivo - El cacao se desploma casi un 60% en un año, hasta los 3.286 dólares, pero no alivia el precio del chocolate. - Hendrik Schmidt/dpa - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cacao ha recortado en un 58,97% su precio en un año, hasta situarse en los 3.286 dólares (2.833 euros) por tonelada en la sesión de este miércoles, después de marcar máximos históricos, por encima de la barrera de los 11.000 dólares, por la escasez de oferta en los mercados.

Esta materia prima agrícola llegó a tocar los 11.280 dólares por tonelada el 20 de mayo de 2025 en plena escalada de los futuros de Nueva York. Desde entonces, su precio se ha derrumbado hasta marcar mínimos de un año en 2.846 dólares por tonelada el 2 de marzo de este año.

El encarecimiento sin precedentes en Bolsa se produjo como consecuencia de dos años consecutivos de malas cosechas en África Occidental, donde Costa de Marfil y Ghana producen más del 60% del cacao mundial.

"Desde entonces, el aumento de las precipitaciones, las mejores perspectivas de cosecha y un colapso significativo de la demanda --ya que los consumidores y los fabricantes se resistieron a los precios récord del chocolate-- han llevado al mercado a un excedente", explicó a Europa Press la directora de investigación macroeconómica de WisdomTree, Aneeka Gupta.

Estos factores han mejorado la cifra de producción mundial para la temporada actual. Así, la Organización Internacional del Cacao ha pronosticado que la producción mundial supere a la cifra estimada de consumo en 250.000 toneladas esta temporada, debido a una combinación del aumento de la oferta procedente de productores de segundo orden, como Ecuador, y una menor demanda.

PRECIOS ALTOS DEL CHOCOLATE

No obstante, estas cifras no suponen que el chocolate y los huevos de Pascua, retornen a precios anteriores a 2024 en un futuro próximo.

En concreto, el precio del chocolate se disparó un 12,7% en 2025, según los datos del IPC de diciembre, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

"La mayoría de las grandes empresas alimentarias suelen reservar las compras de materias primas con meses de antelación, e incluso con un año de antelación, para estabilizar los costes", apunta la analista global de mercados de eToro, Lale Akoner.

Como consecuencia, el chocolate que hoy se encuentra en las tiendas "refleja el aumento repentino de los precios de las materias primas del año pasado, en lugar de la bajada de precios actual", agrega.

Por otra parte, y aunque el precio por tonelada se haya reducido frente al año anterior, Gupta señala que los retos estructurales en África Occidental, entre los que se incluyen árboles viejos, la replantación limitada y la interrupción continua del transporte marítimo mundial debido al conflicto en Oriente Próximo "también indican que la era del cacao muy barato probablemente haya quedado atrás, incluso si lo peor de la crisis de precios ya ha pasado".

"La demanda de productos de cacao en Oriente Medio ha crecido de manera exponencial recientemente, y el conflicto militar en curso podría limitar el crecimiento de la demanda en la región, lo que supone un riesgo potencial", asegura la directora de investigación macroeconómica de WisdomTree.