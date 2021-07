CaixaBank abre un centro 'all in one' en el edificio Axis de Madrid

CaixaBank abre un centro 'all in one' en el edificio Axis de Madrid - MAXIMO GARCIA DE LA PAZ / CAIXABANK

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank abrirá este lunes, 12 de julio, un centro 'all in one' en el edificio Axis, el último proyecto de Norman Foster que se sitúa en la plaza de Colón de Madrid.

De esta forma, la entidad pone en marcha su centro 'flagship' en Madrid y el tercero del concepto 'all in one' en toda España, después de las aperturas de las oficinas de Valencia y Barcelona en 2019, según ha informado en un comunicado.

Este nuevo centro cuenta con un equipo de 130 personas y un espacio de alrededor de 4.000 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas y una terraza.

El objetivo es ofrecer atención especializada a todos los segmentos de negocio, tanto particulares -con gestores expertos en banca 'retail', banca 'premier' y banca privada- como profesionales -autónomos, microempresas y empresas-. La previsión es atender a una cartera total de 27.000 clientes.

Este espacio "experiencial" dispone, además, de elementos de diseño, tecnología y atención especializada para crear un "nuevo concepto de servicios financieros único en Europa".

Por ello, la oferta de servicios incluye zonas específicas de atención diseñadas para cada tipo de cliente, dos auditorios, cerca de 40 despachos para reuniones privadas, una zona multifuncional para reuniones informales con terraza exterior y cajeros con reconocimiento facial, entre otros elementos.

La entidad explica que ha facilitado el sistema de acceso al edificio. Además de contar con avisos y notificaciones para recordar las citas con el gestor a través de la 'app' móvil CaixaBankNow, el cliente puede avisar de su llegada, si se tiene una cita acordada, desde su propio teléfono o acceder al 'all in one' con un 'auto check-in' basado en tecnología NFC.

PROGRAMACIÓN DE EVENTOS Y ACCESIBILIDAD

El centro dispone, asimismo, de un auditorio con capacidad para 160 espectadores y de un espacio multifuncional 'high end' con un aforo de 40 personas. Se diseñará una programación propia de eventos, con charlas y ponencias acerca de diversos temas de interés, bajo la marca CaixaBankTalks.

Por otro lado, el centro incorpora elementos relevantes en accesibilidad, como el bucle magnético -tecnología para reducir las interferencias del ruido ambiente a las personas con dificultades auditivas-, planos en braille de las diferentes zonas y espacios, y suelo en relieve en los accesos a la oficina.

Además, el centro ha eliminado aquellas barreras físicas y sensoriales que puedan suponer un obstáculo para el acceso a sus instalaciones o a sus productos y servicios a las

personas con alguna discapacidad.

'all in one' Madrid estará abierto al público de forma ininterrumpida de 8.30 a 18.30 horas de lunes a jueves, y de 8.30 a 14.30 horas los viernes, entre septiembre y junio. Durante julio, agosto y primera quincena de septiembre, mantendrá el horario de verano de atención al público (de 8.30 a 14.30 horas).