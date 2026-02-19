CaixaBank amortizará una emisión de 'CoCos' de 1.250 millones de euros emitida en 2018

Archivo - Oficinas de CaixaBank - CAIXABANK - Archivo
MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
Caixabank ha anunciado este jueves que amortizará una emisión de participaciones preferentes contingentemente convertibles (también conocidas como 'CoCos') que emitió en 2018 con un importe inicial de 1.250 millones de euros.
El banco ha acordado proceder a esta amortización de manera voluntaria y la aplicará sobre toda la emisión, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.
Además, ha señalado que su decisión de amortizar dichas participaciones, que se negocian actualmente en el Mercado de Renta Fija, es de carácter irrevocable.
La amortización, que ha sido autorizada por el Banco Central Europeo y con un saldo vivo actual de 244,8 millones de euros, se efectuará en el octavo aniversario de la emisión, es decir, el próximo 23 de marzo.
El precio de amortización por cada participación preferente será el 100% de su importe nominal (200.000 euros), abonándose, asimismo, la remuneración devengada y no satisfecha.