Garamendi (CEOE), sobre Díaz: "Yo nunca dije que iba a cobrar tres veces el SMI, ella sí"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado este miércoles que él nunca ha dicho que su sueldo iba a ser de tres veces el salario mínimo interprofesional (SMI), cosa que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, "sí dijo".

Garamendi, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, respondía de este modo a las críticas de Díaz al presidente de la CEOE por rechazar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) cuando él "cobra 23 veces el SMI".

"Si hablamos de 23 veces, no sé, porque más de la mitad se va a Hacienda, o sea, se lo llevará ella para gestionarlo. En segundo lugar, yo nunca he dicho que iba a cobrar tres veces el salario mínimo. Ella sí. O yo me pago mi casa, no sé lo que vale una casa de 400 metros cuadrados en mitad de la Castellana", ha apuntado Garamendi.

"Cuando no le das la razón, a la ministra parece que le divierte más entrar en temas personales o ir a atacarte desde el punto de vista personal", ha añadido Garamendi.

El dirigente empresarial ha subrayado además que su salario lo paga la CEOE tras aprobarlo en el seno de la organización y que es una decisión interna. "Si a ella le parece mal, qué se le va a hacer. Yo no he dicho nunca que iba a cobrar tres veces el salario mínimo, que ella sí lo dijo", ha recalcado.

Garamendi ha recordado que su salario es conocido porque es público. "La diferencia es que nosotros somos transparentes, es público y es lo que es, pero es que el problema aquí es el ataque personal. ¿El problema es mi salario o el problema es un problema que está generando el Gobierno rompiendo el diálogo social", se ha preguntado.

El dirigente empresarial ha criticado además que estas prácticas de la ministra, "le recuerdan a otros espacios". "Me recuerda a alguna política de algún país de Sudamérica", ha dicho el presidente de la CEOE, que ha aceptado Venezuela como ejemplo de esta afirmación.

Preguntado por si esta polémica con la ministra ha quemado los puentes de entendimiento con el Gobierno, Garamendi ha afirmado que la CEOE sigue sentada a las mesas de negociación, con disposición a hablar.

"Ahora (Díaz) ha anunciado, que si la democracia en las empresas y las ocurrencias que tiene cada día, pues ya veremos lo que hacemos o no, pero por supuesto no es mi decisión, es la consulta que yo haré a las 4.500 organizaciones que hay en la CEOE, que son las que me dirán qué es lo que hacer", ha explicado.

