CaixaBank, BBVA y Santander lideran la financiación del capital riesgo en España en 2025, según DC Advisory. - DC ADVISORY

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Caixabank, BBVA y Santander han liderado el ranking de la financiación del capital riesgo en España en 2025, con un total de 120 transacciones suscritas, según el informe 'European Debt Mid-Market Monitor 4Q 2025' elaborado por el banco de inversión especializado en operaciones del 'middle-market' DC Advisory.

En concreto, Caixabank concedió 45 préstamos, seguido de BBVA (43), Santander (41) y Sabadell (23), mientras que en el ámbito de los fondos de deuda privada, Oquendo ha alcanzado las diez transacciones, seguido de Muzinich y Tresmares (9) y Ares (7).

En total, el volumen de financiación del 'private equity' alcanzó su nivel más alto al cierre del ejercicio desde 2019, año en que DC Advisory comenzó a elaborar este informe, con un cuarto trimestre del año marcando además un récord propio con 36 operaciones, la cifra más elevada desde el inicio de la serie.

Respecto a la estructura de las financiaciones, los préstamos 'unitranche', que combina deuda senior y junior, coparon un 36% de las operaciones, empatados con los 'club-deals' (financiación entre bancos) con el mismo porcentaje y seguidos de las operaciones de aseguramiento (25%). El 3% restante lo completaron operaciones de diferentes tipologías.

En línea con trimestres anteriores, la escasez de oportunidades de desinversión y venta a valoraciones atractivas ha llevado a los fondos de capital riesgo a buscar alternativas de liquidez en el mercado primario y secundario, como recapitalizaciones vía dividendo ('dividend recapitalizations') y fondos de continuación en las compañías participadas.

El informe también recoge cómo la creciente competencia por los activos de mayor calidad ha presionado los márgenes hasta los niveles más bajos de los últimos trimestres.

Así, el entorno de mercado actual ha acelerado el desplazamiento hacia el 'direct lending', que representó el 49% de la financiación en 2025, los bancos concentraron el 32% y el 29% fueron estructuras híbridas y colaborativas entre fondos y entidades bancarias.

Además, los financiadores mantienen criterios de 'underwriting' disciplinados, con el foco en la resiliencia crediticia y en la visibilidad de los beneficios y un creciente interés por las operaciones respaldadas por activos.

"Las cifras récord de este año demuestran que el mercado se mantiene muy activo, buscando oportunidades a través de diferentes tipos de operaciones, ampliando el espectro de acción y manteniendo una visión clara en cuanto a la calidad de los activos," destaca el managing director en DC Advisory España, Pedro Afán de Ribera.