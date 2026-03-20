CaixaBank ejecuta casi el 85% de su actual programa de recompra de acciones

Archivo - El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, durante la presentación del programa de recompra de acciones. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha ejecutado el 84,94% de su programa de recompra de acciones en las 17 primeras semanas desde su puesta en marcha, cuyo importe máximo asciende a 500 millones de euros, según ha informado este viernes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, en la decimoséptima semana del programa, la entidad ha adquirido 5.383.334 títulos, a un precio medio ponderado de 9,9796 euros por acción, por un importe total de más de 53,72 millones de euros.

En conjunto, en las 17 primeras semanas del programa, CaixaBank lleva adquiridas más de 41,2 millones de acciones, por un importe de casi 425 millones de euros. CaixaBank anunció este nuevo programa de recompra --el séptimo que pone en marcha-- el pasado mes de octubre, y lo inició el martes 25 de noviembre de 2025.

El gestor del programa es Goldman Sachs, que tomará sus propias decisiones sobre el momento de realizar las compras de los títulos. En cualquier caso, CaixaBank ha informado de que no podrá adquirir, en un solo día de negociación, más del 25% del volumen diario medio de las acciones en el centro donde se efectúe la compra.

Dicho volumen se calculará tomando como referencia los veinte días de negociación anteriores a cada operación. El programa tendrá una duración máxima de seis meses desde su fecha de inicio