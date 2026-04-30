CaixaBank gana 1.572 millones en el primer trimestre, un 7% más

BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank cerró el primer trimestre del año con un beneficio de 1.572 millones de euros, un 7% interanual más, por el aumento de la actividad, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.

El consejero delegado, Gonzalo Gortázar, ha señalado que, a pesar del entorno geopolítico, el banco mantuvo "altos niveles de actividad" y ha señalado que el resultado fue impulsado por el dinamismo de la actividad comercial y por el crecimiento de los ingresos por servicios.

Ha añadido que la entidad afronta el contexto actual "con confianza, desde una posición financiera sólida y con la voluntad de apoyar a una economía española que está mostrando una notable capacidad de resistencia".

El banco ha señalado que la actividad comercial se mantuvo dinámica durante el periodo, con un crecimiento del volumen de negocio que alcanzó los 1,1 billones de euros a cierre de marzo, un 6,6% más.

Los recursos de clientes crecieron un 6,3%, hasta 733.975 millones, con una "buena evolución" de los recursos en balance, hasta 526.379 millones, un 5,3% más, con un incremento del 6,1% en el ahorro a la vista, hasta 366.647 millones, y del 7,8% en los pasivos por contratos de seguro, hasta 86.553 millones.

Los activos bajo gestión aumentaron un 10,1% interanual, hasta 202.309 millones; el patrimonio bajo gestión, un 11,8%, hasta 150.973 millones, y los planes de pensiones, un 5,2%, hasta 51.336 millones.

Por su parte, la cartera de crédito sano alcanzó los 380.279 millones, un 7,2% más, con un "buen comportamiento" de todos los segmentos: un 8,8% en empresas, un 6,7% en adquisición de vivienda y un 12,3% en consumo.

RENTABILIDAD

El banco cerró el primer trimestre con un ROTE del 17,6% y una ratio de eficiencia del 39,6%, mientras que el margen de intereses fue de 2.662 millones, un 0,6% más por el crecimiento de volúmenes.

Los ingresos por servicios alcanzaron los 1.374 millones (+7,5%), con un incremento del 9,5% en los ingresos por gestión de patrimonio, del 13,5% en los de seguros de protección y del 2% en las comisiones bancarias por la mayor actividad mayorista, ya que las comisiones recurrentes bajaron un 1,8%.

Los ingresos por participadas aumentaron un 3%, hasta 128 millones, por el incremento de los resultados atribuidos en un 10,9%, hasta 79 millones, y a pesar del descenso de los dividendos en un 7,7%, hasta 49 millones.

El margen bruto cerró el periodo en 4.127 millones, un 2,9% más, mientras que los gastos de administración y explotación subieron un 4,6%, hasta 1.652 millones, por lo que el margen de explotación fue de 2.475 millones, un 1,8% más.

MOROSIDAD Y LIQUIDEZ

CaixaBank cerró el periodo con un saldo de dudosos de 278 millones, lo que mantiene el descenso de la ratio de morosidad, que se situó en el 1,98% a cierre de marzo, y los fondos de insolvencia eran de 6.553 millones, con una ratio de cobertura del 79%, mientras que el coste de riesgo fue del 0,23%.

Por otro lado, los activos líquidos eran de 173.456 millones, y el Liquidity Coverage Ratio del Grupo (LCR) era del 194%, mientras que la ratio Common Equity Tier 1 (CET 1) se situó en el 12,5%.

PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES

El consejo de administración del banco ha aprobado su octavo programa de recompra de acciones, que tiene un volumen de 500 millones de euros.

El programa tendrá una duración máxima de seis meses, y la entidad se ha deducido el importe monetario máximo de 500 millones de euros en las ratios de solvencia a 31 de marzo de 2026, con un impacto negativo de 20 puntos básicos en la ratio CET1.

Si se excluye el impacto de este nuevo programa, la ratio CET1 mejora en 13 puntos básicos, por la generación de capital, que se ha visto parcialmente compensada por la evolución orgánica de los activos ponderados por riesgo y la previsión de dividendo con cargo al ejercicio, el pago del cupón AT1 y la evolución del mercado y otros.