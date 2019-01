CaixaBank plantea un ERE para 2.157 empleados, más del 7% de la plantilla

Actualizado 17/01/2019 14:29:29 CET

La dirección de CaixaBank ha planteado a los sindicatos un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 2.157 personas, más del 7% de la plantilla, en el marco del nuevo Plan Estratégico 2019-2021, que contempla una reducción del 18% de la red de oficinas, según han confirmado fuentes de la entidad y sindicales a Europa Press.

En concreto, el excedente de plantilla estimado se repartiría en 1.913 empleos de la red de oficinas y 244 de servicios de apoyo a la red, que en total suman los 2.157 planteados.

CaixaBank ha presentado esta propuesta a la representación sindical en la reunión mantenida durante la mañana, con la "firme voluntad de llegar a un acuerdo consensuado" tras el proceso de negociación abierto el pasado 10 de enero, en el que se constituyó la mesa negociadora y se fijó el calendario de reuniones.

Los sindicatos, que ya esperaban que la entidad trasladara las cifras sobre el número de puestos afectados, han subrayado que se trata de una decisión "traumática" porque se amenaza con la unilateralidad si no hay acuerdo. "¿Qué excepcionalidad hay que no se puede usar una negociación no sometida a plazos ni amenazas de unilaterilidad?", han recalcado.

Entre otras medidas, CaixaBank también ha puesto sobre la mesa ampliar el horario de atención al público por las tardes a todas las oficinas, aunque sin especificar cómo ni cuándo; ampliar la movilidad geográfica al ámbito provincial; aumentar el cupo de 'in touch'; abaratar la clasificación de oficinas o eliminar las sucursales de menos de cuatro subdirectores y segundos responsables.

Los objetivos de negocio del banco presidido por Jordi Gual paan por cerrar 821 sucursales urbanas, hasta contar con total de 3.640 en 2021, y avanzar hacia una transformación de su red que permita ampliar el número de oficinas de asesoramiento urbanas ('Store') hasta las 600, desde las 285 actuales, así como mantener la red de sucursales en pequeñas poblaciones (red AgroBank) y desarrollar sus servicios digitales.

Extender la red de oficinas 'Store' supone aumentar las integraciones de pequeñas sucursales urbanas, que se unirán en una única oficina, de mucho mayor tamaño y más servicios y con horario de apertura ininterrumpida de mañana y tarde.