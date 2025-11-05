Cajamar gana 263 millones hasta septiembre, un 6,9% más

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo Cajamar obtuvo un beneficio neto de 263 millones de euros entre enero y septiembre, lo que supone un incremento del 6,9%, según se desprende de las cuentas trimestrales que ha publicado este miércoles la entidad.

Los ingresos totales (margen bruto) del banco en los nueve primeros meses del año fueron de 1.239 millones de euros, un 3,8% más que en el mismo periodo del año anterior. De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) fueron de 810 millones, un 12,5% menos.

El banco compensó el descenso en el margen de intereses por las comisiones, que subieron un 7,5%, hasta los 247,9 millones de euros, y por las ganancias por activos y pasivos financieros, que se dispararon a 153,1 millones de euros.

Los gastos de personal fueron de 318,2 millones de euros, un 2,6% más, al tiempo que el resto de gastos generales de administración avanzaron un 3,2%, hasta los 179,3 millones de euros. El impacto de las amortizaciones fue de 63,4 millones de euros, un 2,9% más, mientras que las pérdidas por deterioro de activos financieros avanzaron un 36,6%, hasta los 196,8 millones de euros. Las dotaciones a provisiones se redujeron un 60,6%, hasta 74,7 millones.

A 30 de septiembre, el banco contaba con activos en su balance por valor de 63.364,4 millones de euros, un 3,6% más que un año antes. De esa cifra, los préstamos y anticipos a la clientela subieron un 10,2%, hasta los 39.698,9 millones de euros.

Del total de la cartera crediticia, el banco registraba casi 770 millones de euros en créditos de dudosos recobro, un 5,5% menos, por lo que la tasa de morosidad mejoró en 30 puntos básicos, hasta el 1,76%.

Por otro lado, al terminar el trimestre contaba con pasivos por valor de 58.734,2 millones de euros, un 3,2% más, de los cuales 48.153,4 millones de euros eran depósitos de la clientela.

Además, Cajamar gestionaba otros 12.958,6 millones de euros fuera de balance por parte de sus clientes, un 24,9% más. El patrimonio en fondos de inversión subió un 36,5%, hasta los 9.686,6 millones de euros, mientras que el colocado en planes de pensiones era de 1.113,3 millones de euros, un 5,2%. Los seguros de ahorro cayeron un 8,6%, hasta los 402,4 millones, al tiempo que el patrimonio colocado en instrumentos de renta fija y variable era de 1.756,4 millones, un 1,4% menos.

A cierre del trimestre, el banco contaba con una ratio de capital CET1, la de mayor calidad, del 14,24%, 36 puntos básicos más que un año antes. El retorno sobre capital (RoE) fue del 7,81%, 12 puntos básicos menos.