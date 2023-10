Calviño pide poner el foco en el cliente para mejorar la reputación y funcionamiento del sistema financiero

Los supervisores europeos subrayan la importancia de la educación financiera para la protección del consumidor



MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño, ha señalado la importancia de situar al cliente en el centro de la cultura y el comportamiento del sistema financiero para mejorar su reputación y funcionamiento.

"El desarrollo de una cultura y un comportamiento centrados en el cliente es un elemento clave para mejorar la reputación y el buen funcionamiento del sistema financiero", ha defendido la vicepresidenta del Gobierno en la apertura del acto celebrado en Madrid por las Autoridades Europeas de Supervisión (ESAs).

Asimismo, Calviño ha destacado los progresos que la adopción de una taxonomía y el estándar para la emisión de bonos verdes representan en el proceso para movilizar la inversión pública y privada necesaria de cara a abordar el cambio climático y avanzar hacia un modelo de crecimiento más sostenible.

No obstante, ha advertido de la importancia de que todo el conjunto de herramientas sea adecuado para su propósito; en particular, Calviño ha subrayado la necesidad de "evaluar y evitar los riesgos de 'ecoposturero' (greenwashing')" para garantizar que no se haga un mal uso de todo el marco regulatorio.

En su intervención, el presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), José Manuel Campa, ha coincidido en señalar que la protección del consumidor "es una prioridad máxima" para cada una de las tres instituciones europeas de supervisión (EBA, ESMA y EIOPA) tanto individualmente como para el comité conjunto de las tres ESAs, el organismo que las agrupa para trabajar en objetivos comunes dentro del sector financiero europeo.

EDUCACIÓN FINANCIERA.

A este respecto, la presidenta de la Autoridad Europea de Mercados y Valores (ESMA), Verena Ross, ha destacado el esfuerzo conjunto de las ESAs en el tema de la educación financiera para la protección del consumidor, incluyendo aspectos como los criptoactivos, la venta cruzada y 'ecopostureo'.

"Estas son tres áreas en las que, además de nuestras funciones tradicionales de convergencia en materia de reglamentación y supervisión, es evidente que educar a los consumidores es clave", ha advertido, añadiendo que, si bien la educación financiera "puede que no cambie las cosas de la noche a la mañana, a medio y largo plazo es claramente un ingrediente clave para que toda la industria de servicios financieros funcione mejor en beneficio de los consumidores".

En este contexto, las ESAs, junto con las autoridades nacionales competentes, publicarán el próximo mes una hoja informativa interactiva para contribuir brindando información sobre educación financiera sobre el tema de las finanzas sostenibles.