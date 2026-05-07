El canciller alemán Friedrich Merz rechaza las tácticas "hostiles" de UniCredit en la OPA sobre Commerzbank

El canciller alemán, Friedrich Merz. - Rolf Vennenbernd/dpa

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha criticado las tácticas "hostiles y agresivas" utilizadas por el banco italiano UniCredit en la oferta que ha lanzado sobre Commerzbank, el segundo banco comercial más grande del país germano, una operación que ha sido rechazada por la entidad alemana.

"Sí, necesitamos grandes bancos en Europa para operaciones de financiación complejas y para salidas a bolsa. Pero eso no significa que cualquier tipo de adquisición sea bienvenida sin restricciones", ha sostenido el canciller alemán en declaraciones recogidas por agencia 'Bloomberg'.

En este sentido, Merz ha rechazado las prácticas "hostiles" y "agresivas" de UniCredit y ha alertado de que existen "límites legales claros para evitarlas".

Asimismo, se ha referido al reciente aviso que la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) emitió para que el banco transalpino dejara de publicar publicidad engañosa tras la difusión de varios anuncios en redes sociales.

"Así no funcionan las cosas. Así no se trata a instituciones como un banco alemán, Commerzbank. Eso destruye la confianza en lugar de fomentarla", ha sostenido Merz.

El pasado 16 de marzo, UniCredit anunció su intención de lanzar una oferta pública voluntaria de canje de acciones sobre Commerzbank, que valora en unos 35.000 millones de euros al segundo mayor banco comercial de Alemania, con el objetivo de superar el umbral del 30%, aunque la italiana no prevé llegar a controlar la entidad germana.

Los accionistas de UniCredit fueron convocados este lunes en junta general extraordinaria para aprobar la propuesta para una ampliación de capital de 470 millones de acciones ordinarias con el fin de abordar la oferta pública de adquisición voluntaria sobre Commerzbank.