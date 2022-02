Carlos San Juan registrará en las sedes de Economía y Banco de España 600.000 firmas recogidas en 'Soy mayor, no idiota'

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Carlos San Juan, el hombre de 78 años que ha impulsado la campaña 'Soy mayor, no idiota' para pedir un trato "más humano" en las sucursales bancarias, registrará este martes, 8 de febrero, en el Ministerio de Economía y en el Banco de España las 600.000 firmas que ha logrado recoger.

"Viajo a Madrid a registrar mis firmas para recordar a los bancos, al Ministerio de Economía y al Banco de España que somos 600.000 las personas que estamos pidiendo mejorar la atención en las sucursales bancarias, y aunque en estos últimos días se han anunciado pasos muy importantes, seguiremos recogiendo firmas en change.org/SoyMayorNOidiota hasta que las promesas de cambio se conviertan en realidad", ha aseverado Carlos San Juan.

En la sede de la cartera de Economía, el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, recibirá sobre las 10.30 horas y presencialmente las firmas de la mano de San Juan, con quien mantendrá además una reunión, según ha informado la plataforma Change.org en un comunicado.

El impulsor de esta iniciativa trasladará al secretario general del Tesoro su agradecimiento por la atención a su recogida de firmas y por el reciente requerimiento a los bancos de presentar propuestas de mejora en el plazo de un mes, pero insistirá en que ese anuncio "no es suficiente" y en la necesidad de medidas concretas "con garantía de cumplimiento a corto plazo".

Posteriormente, sobre las 12.00 horas, San Juan emprenderá un recorrido entre varias sucursales y cajeros como acto simbólico de entrega de firmas a los bancos, para finalizar con el registro en el Banco de España.

En esta sede no le recibirán presencialmente, pero el gobernador, Pablo Hernández de Cos, ha acordado continuar por teléfono la conversación que inició con San Juan el pasado 27 de enero.

"Registrar las firmas no es el final de la campaña sino el principio de los cambios que deben llegar. No queremos solo comunicados con buenas intenciones. Queremos una mejora de la atención en las sucursales bancarias. Y estas 600.000 personas no pararemos hasta conseguirlo", ha expresado el impulsor de la campaña, que se siente optimista con la repercusión que ha logrado.

En concreto, en su recogida de firmas ha apelado directamente a los bancos BBVA, Caixabank, Santander, Bankinter y Sabadell, de los cuales, ha asegurado, no ha recibido "de momento" respuesta, "solo la llamada de dos de ellos a nivel territorial".