CECA reconoce 25 iniciativas en sus XX 'Premios de Obra Social y Educación Financiera'

CECA ha dado a conocer este miércoles las 25 iniciativas galardonadas en la XX edición de los Premios CECA de Obra Social y Educación Financiera. El fallo se ha dado a conocer este miércoles, en un encuentro que "valora la labor de entidades y fundaciones asociadas a CECA en favor del desarrollo social y la mejora de la cultura financiera en España".

En esta edición, como detalla CECA en una nota de prensa, se han presentado un total de 74 proyectos, de los cuales 53 corresponden al ámbito de la Obra Social, y 21 al de Educación Financiera, con la participación de 25 entidades y fundaciones asociadas a CECA.

En total, se han reconocido 22 iniciativas, al tiempo que se han concedido tres premios especiales del jurado, que destacan por su impacto social, su capacidad transformadora y su contribución al bienestar de la sociedad.

Los Premios CECA de Obra Social y Educación Financiera tienen como objetivo reconocer y difundir proyectos que generan un impacto positivo y medible en las comunidades en las que se desarrollan, especialmente en ámbitos como la inclusión social, la educación, la investigación, el empleo, la sostenibilidad y el fomento de una ciudadanía financieramente responsable.

Asimismo, la apertura del acto ha corrido a cargo de la subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, que ha subrayado que "la educación financiera y la obra social de las entidades financieras son dos palancas fundamentales para el progreso y el bienestar de nuestra sociedad".

"Ambas contribuyen, desde diferentes ámbitos, a crear una ciudadanía más informada, más responsable y más solidaria. Por eso, celebramos hoy el compromiso de quienes trabajan cada día por mejorar la vida de los demás, y renovamos nuestro apoyo para que su labor siga creciendo y multiplicando su impacto", ha añadido.

En palabras del director general de CECA, Antonio Romero, "las fundaciones son mucho más que entidades filantrópicas: son motores de progreso, capaces de generar impacto real y duradero. Su fortaleza reside en la colaboración, la innovación y la capacidad de mantener vivo su compromiso social en un mundo en constante cambio".

El acto ha sido clausurado por el presidente del Comité Ejecutivo de Obra Social y Fundaciones, y director de la Fundación Caja de Burgos, Rafael Barbero; y el director de El Confidencial, Nacho Cardero.

Además, el jurado ha estado integrado por representantes de instituciones públicas, organismos reguladores, entidades del tercer sector, expertos en impacto social, cultura, investigación y comunicación, lo que garantiza una visión plural y especializada en la evaluación de los proyectos presentados.

PREMIADOS

En el área de Obra Social, en la categoría de 'Programas Sociales', ha sido diferenciado con el primer premio a la Fundación Caja de Burgos, por el proyecto 'Salud Mental. Hablemos claro y con conocimiento'; y en segundo, a la Fundación Círculo Burgos, por el proyecto 'Becas comedor'. En la categoría 'Cultura y Patrimonio', han sido galardonados la Fundación Caja Extremadura, por el proyecto 'Singular es Plural. X Aniversario de Obra Abierta', y la Fundación Caja de Burgos, por el proyecto 'Sesión B'.

En la sección de 'Deporte', el primer premio ha sido para la Fundación CajaCanarias, por el 'XIII Campus de Lucha Canaria Fundación CajaCanarias'; y en segunda posición, el Proyecto Edufinet (Fundación Bancaria Unicaja y Unicaja), por el 'Ciclo de educación financiera para el deporte'.

Asimismo, en la categoría de 'Desarrollo Local, Emprendimiento y Empleo', la máxima galardonada ha sido la Fundación Ávila, por el proyecto 'Escuela de Pastores'; en segundo lugar, la Fundación Caja Extremadura, por el proyecto 'Talaya. Jóvenes Referentes'. En 'Educación', han resultado ganadoras la Fundación Vital Fundazioa, por 'Bideak ehuntzen', un proyecto contra el acoso escolar; y Fundación CajaCanarias, por el proyecto 'Memoria Isleña'.

En cuanto a 'Investigación', la primera distinción ha sido para la Fundación Unicaja, por el proyecto 'CITAC (Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer)'; y en segundo, la Fundación Caja Navarra, por el proyecto 'Nueva longevidad y futuro intergeneracional'. En 'Medioambiente' se ha posicionado a la cabeza la Fundación Cajasol, por el proyecto 'Acción Medioambiental en la Dehesa'; y ene segundo lugar la Fundación Caja de Burgos, por el proyecto 'Hogares Verdes'.

Del mismo modo, el 'Premio Especial del Jurado en Obra Social' ha recaído en la Fundación "la Caixa"' por su Plan de acción para atender a las personas damnificadas por la gota fría (DANA).

En el 'Área de Educación Financiera Niños y jóvenes (0-25 años)' han sido premiadas la Fundación Ibercaja, por los Programas didácticos sobre Educación Financiera para escolares; y el Proyecto Edufinet (Fundación Bancaria Unicaja y Unicaja), por el 'Hackathon de educación financiera'.

En la categoría de 'Adultos (26-65 años)' se ha distinguido a la Afundación, Obra Social Abanca, por el proyecto 'Ítaca: un viaje por la educación financiera'; además de a CaixaBank, por el Programa de educación financiera 'Tiempo Extra'. Y en cuanto a 'Mayores de 65 años', en primer lugar ha resultado premiada la Fundación Ibercaja, por el proyecto 'Transición activa'; y en segundo Fundación Ávila, por el proyecto 'Actívate en 3.0'.

En la sección de 'Emprendedores', el primer puesto ha sido para la Fundación Ibercaja, por el proyecto de 'Educación financiera para pymes y emprendedores'; y en segundo, la Fundación Canaria La Caja Insular de Ahorros de Canarias, por el 'Proyecto experimental itinerario empleo'.

Por último, el 'Premio Especial del Jurado en Educación Financiera', ha recaído sobre Colonya Caixa d'Estalvis de Pollença, por sus 'Talleres intergeneracionales de educación económica'.

RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA INTERNACIONAL

CECA mantiene una "sólida y activa" presencia en el ámbito internacional a través de su participación en los principales foros que representan el modelo de banca minorista y socialmente responsable.

Asimismo, es miembro del Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas (WSBI) y de la European Savings and Retail Banking Group (ESBG), organizaciones que agrupan a entidades financieras en todo el mundo y defienden un modelo bancario basado en la financiación a familias y pymes, el arraigo territorial y el compromiso con la sostenibilidad y la inclusión financiera.

En línea con su misión de poner en valor iniciativas sociales de la banca a escala global, por tercer año consecutivo la asociación CECA ha entregado un premio honorífico en colaboración con WSBI. En esta edición, el galardón ha recaído en Caja Huancayo, institución financiera peruana, en reconocimiento a "su compromiso con el desarrollo sostenible y la innovación financiera".

"A LA CABEZA EN LA INVERSIÓN SOCIAL PRIVADA EN ESPAÑA"

Desde la entrada en vigor de la Ley de Cajas y Fundaciones Bancarias de 2013, la inversión acumulada de CECA y sus asociadas en Obra Social ha superado los 8.729 millones de euros, con los que se han puesto en marcha más de un millón de actividades.

En concreto, en 2024 las fundaciones del sector destinaron más de 900 millones de euros a Obra Social, un 6,5% más que el año anterior, situándose a la cabeza en inversión social privada en España. Gracias a esta dotación, durante el año se pusieron en marcha más de 99.000 actividades que alcanzaron a más de 35 millones de beneficiarios.

Así, CECA, sus entidades asociadas y su fundación Funcas destinaron en 2024 un total de 3,22 millones de euros a 115 programas de educación financiera en España, lo que supone un incremento del 25% respecto al año anterior. Se realizaron más de 7.900 actividades, con más de 43,8 millones de impactos.