CEOE, sobre la OPA de BBVA y Sabadell: "Se ha politizado mucho esta historia desde hace un año"

SANTANDER 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, cree que la OPA de BBVA y Sabadell "se ha politizado mucho" desde que se lanzara en mayo de 2024 y ha cargado contra el Gobierno por la incertidumbre que ha generado en torno a la OPA de BBVA y Sabadell, tanto por la decisión que ha tomado finalmente como por la consulta pública que realizó Economía para contar con ideas que respaldasen su resolución.

"Con respeto a los dos partes, no podemos estar 14 meses de inestabilidad, lo que sí creo es que no podemos estar 14 meses para adelante, para atrás. Perjudica a las dos entidades. Si iba a plantear esto, el Gobierno podría haberlo hecho hace un año", ha trasladado Garamendi durante su participación en el XLII Seminario organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.

El presidente de la CEOE ha recordado que las dos entidades afectadas por la operación, BBVA y Sabadell, son socios de su organización y ha mostrado su "respeto profundo" a ambas, así como a otras asociaciones empresariales como Foment del Treball , que ha mostrado su apoyo a Sabadell.

"Un respeto profundo a la opinión de Foment", ha indicado concretamente Garamendi, explicando que dentro de CEOE no tienen por qué darse opiniones unánimes.

Sin embargo, sí ha criticado el proceso seguido por el Gobierno y la politización. "Se ha politizado mucho esta historia desde hace un año", ha defendido, después de cargar contra la extensión del plazo y el planteamiento de una consulta popular que genera "falta de confianza, inestabilidad".

Ha pedido que se respete a los dueños de los dos bancos, es decir, a los accionistas, y que se plantee la operación y se decida en función de los intereses de los mismos.

De hecho, ha señalado que como presidente de CEOE ha recibido a muchos fondos e inversores extranjeros, quienes "estas cosas las miran". "Nos guste o no, en España se están politizando mucho las cosas", ha reiterado, pidiendo "certidumbre". "Nos guste o no, la sensación de inseguridad jurídica existe", ha agregado.

Sobre el acuerdo de la OTAN en materia de Defensa, Garamendi ha recalcado que España "pertenece a un club" como es la Unión Europea y que tiene que participar "de forma leal".

"No es un tema de que nos guste o no, sino que tenemos que participar con nuestros socios europeos porque si no, lo vamos a pagar", ha resaltado.